16 yıl 8 ay hapis cezası vardı! Genç kadın yol kesip silahlı yağma yaptı |SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

16 yıl 8 ay hapis cezası vardı! Genç kadın yol kesip silahlı yağma yaptı |SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

16 yıl 8 ay hapis cezası vardı! Genç kadın yol kesip silahlı yağma yaptı! Adana'da polis, 'Silahlı yağma' suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 36 yaşındaki Filiz Kılıç'ı, saklandığı apartman dairesinde yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kılıç önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 09.12.2025 - 10:40 Güncelleme: 09.12.2025 - 11:28 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL