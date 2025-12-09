16 yıl 8 ay hapis cezası vardı! Genç kadın yol kesip silahlı yağma yaptı!
Adana'da polis, 'Silahlı yağma' suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 36 yaşındaki Filiz Kılıç'ı, saklandığı apartman dairesinde yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kılıç önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi
Giriş: 09.12.2025 - 10:40 Güncelleme: 09.12.2025 - 11:28
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Silahla yol kesmek suretiyle yağma' suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Filiz Kılıç'ın (36) yakalanması için çalışma başlattı.
SAKLANDIĞI DAİREDE YAKALANDI
DHA'daki habere göre polis, firari hükümlünün Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Adrese baskın yapan polis, Filiz Kılıç'ı yakaladı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kılıç önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.
