Armut.com'a erişim engeli

Türkiye'nin en popüler hizmet alım-satım platformlarından Armut.com'a erişim, mahkeme kararıyla engellendi. Yüz binlerce kullanıcısı olan site, 8 Aralık 2025 akşamı itibarıyla Türkiye'den kullanılamaz hale geldi. Temizlikten özel derse, nakliyeden tadilata kadar pek çok hizmeti bir araya getiren platformun ani kapanması, hem kullanıcıları hem de hizmet sağlayıcılarını şaşkınlığa uğrattı. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) ve BTK kayıtları, engelin hukuki bir süreçle gerçekleştiğini doğruluyor.

Erişim engelini başlatan sürecin, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir başvuru üzerine olduğu iddia edilirken süreç, 4 Aralık 2025 tarihli ve 2025/10762 D.İş sayılı İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla başladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bu kararı erişim sağlayıcılara ileterek uygulamaya koydu. Engelleme, 8 Aralık saat 20:13'te devreye girdi ve o saatten itibaren armut.com web sitesi ile mobil uygulamasına Türkiye'den erişim sağlanamıyor. Yurtdışından siteye ulaşmak mümkün olsa da, yerel kullanıcılar için platform tamamen durdu.BTK'nın erişim engeli sorgu ekranlarında yer alan bilgilere göre, kararın uygulanması teknik olarak hızlı bir şekilde tamamlandı. Ancak mahkeme dosyasının detayları kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu durum, benzer diğer engelleme kararlarında olduğu gibi spekülasyonlara yol açtı.