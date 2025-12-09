Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.208,65 %0,17
        DOLAR 42,5805 %0,02
        EURO 49,5976 %0,05
        GRAM ALTIN 5.724,08 %-0,23
        FAİZ 38,09 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 79,50 %-0,08
        BITCOIN 90.472,00 %-0,94
        GBP/TRY 56,7850 %0,06
        EUR/USD 1,1639 %0,02
        BRENT 62,47 %-0,03
        ÇEYREK ALTIN 9.360,33 %-0,21
        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet Armut.com'a erişim engeli - Teknoloji Haberleri

        Armut.com'a erişim engeli

        Ev işleri, özel ders, tadilat ve benzeri birçok hizmetin talep edildiği ve hizmet verenlerin teklif sunduğu Armut.com, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişime kapatıldı. BTK tarafından uygulanan engel akşam saatlerinde yürürlüğe girdi. Kapatılan sitenin CEO'su Başak Taşpınar Değim, karara itiraz edeceklerini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 10:57 Güncelleme: 09.12.2025 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Armut.com'a erişim engeli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin en popüler hizmet alım-satım platformlarından Armut.com'a erişim, mahkeme kararıyla engellendi. Yüz binlerce kullanıcısı olan site, 8 Aralık 2025 akşamı itibarıyla Türkiye'den kullanılamaz hale geldi. Temizlikten özel derse, nakliyeden tadilata kadar pek çok hizmeti bir araya getiren platformun ani kapanması, hem kullanıcıları hem de hizmet sağlayıcılarını şaşkınlığa uğrattı. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) ve BTK kayıtları, engelin hukuki bir süreçle gerçekleştiğini doğruluyor.

        Erişim engelini başlatan sürecin, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir başvuru üzerine olduğu iddia edilirken süreç, 4 Aralık 2025 tarihli ve 2025/10762 D.İş sayılı İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla başladı.

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bu kararı erişim sağlayıcılara ileterek uygulamaya koydu. Engelleme, 8 Aralık saat 20:13'te devreye girdi ve o saatten itibaren armut.com web sitesi ile mobil uygulamasına Türkiye'den erişim sağlanamıyor. Yurtdışından siteye ulaşmak mümkün olsa da, yerel kullanıcılar için platform tamamen durdu.BTK'nın erişim engeli sorgu ekranlarında yer alan bilgilere göre, kararın uygulanması teknik olarak hızlı bir şekilde tamamlandı. Ancak mahkeme dosyasının detayları kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu durum, benzer diğer engelleme kararlarında olduğu gibi spekülasyonlara yol açtı.

        ARMUT YETKİLİLERİ KARARA İTİRAZ EDECEK

        Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sitenin tamamen kapatılması sonrası harekete geçti. Başsavcılık, yanlış uygulamanın giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağını ve Armut.com'un yeniden erişime açılmasına yönelik adımların atıldığını duyurdu. Düzenlemenin yarın görüşülerek netleştirilmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        16 yıl 8 ay hapis cezası vardı! Genç kadın yol kesip silahlı yağma yaptı!
        16 yıl 8 ay hapis cezası vardı! Genç kadın yol kesip silahlı yağma yaptı!
        İstanbul'da yaşandı... Park yeri için öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı... Park yeri için öldürdü!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Bir kişi öldü, İrem bacaklarını kaybetti! Ne kadar ceza istendi?
        Bir kişi öldü, İrem bacaklarını kaybetti! Ne kadar ceza istendi?
        Avrupa ve ABD arasında ipler geriliyor
        Avrupa ve ABD arasında ipler geriliyor
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Bahis soruşturmasında 20 tutuklama kararı!
        Bahis soruşturmasında 20 tutuklama kararı!
        Boubon'un kayıp imparatoru ve 28 eser yurda dönüyor
        Boubon'un kayıp imparatoru ve 28 eser yurda dönüyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        "Kocam tarafından darp edildim"
        "Kocam tarafından darp edildim"
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Trump'tan Meksika'ya 'su vergisi' tehdidi
        Trump'tan Meksika'ya 'su vergisi' tehdidi
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!