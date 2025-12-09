Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa 58 yıl hapisle aranıyordu! 23 ayrı arama kaydı... Suç makinesi yakalandı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        58 yıl hapisle aranıyordu! 23 ayrı arama kaydı... Suç makinesi yakalandı!

        İstanbul'da, polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, Türkiye genelinde işlediği çok sayıda hırsızlık nedeniyle yıllardır aranan Sultan T., Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında toplam 58 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 23 ayrı aranma kaydı bulunduğu tespit edilen Sultan T., eşiyle birlikte gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi

        Giriş: 09.12.2025 - 15:03 Güncelleme: 09.12.2025 - 15:03
        İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir firarda olan ve “suç makinesi” olarak nitelendirilen Sultan T.’nin Beyoğlu’ndaki bir adreste saklandığını belirledi.

        EVDE KISKIVRAK YAKALANDI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre gecikmesinde sakınca bulunan hâl kapsamında alınan arama kararı sonrası ekipler, dün gece saat 00.10’da operasyon başlattı. Evin girişinde güvenlik önlemleri alınırken ekipler hızla içeri girerek Sultan T.’yi kıskıvrak yakaladı.

        58 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYOR

        Şüphelinin UYAP sorgusunda, Türkiye’nin birçok ilinde işlenen hırsızlık ve dolandırıcılık türü suçlardan 58 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yapılan soruşturmada Sultan T.’nin mahkum olduğu suçlar şöyle sıralandı: “Herkesin girebileceği yerde kilitlenmek suretiyle hırsızlık”, “Tanınmamak için tedbir alarak hırsızlık”, “Bina içindeki eşyaya yönelik hırsızlık”, “Başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanma”, “Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip alma suretiyle hırsızlık”.

        REKLAM

        23 AYRI YAKALAMA KARARI VAR

        Yapılan soruşturmada ayrıca 2019 yılından bu yana Sultan T. hakkında 23 ayrı yakalama ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

        EVDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

        Operasyon sırasında adreste yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Evde bulunan şüphelinin eşi Tarık T. hakkında da işlem yapıldı.

        ÇİFTE GÖZALTINA ALMA

        Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla Sultan T. ve eşi Tarık T. hakkında, “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan da adli işlem başlatıldı. İki şüpheli ile ele geçirilen uyuşturucu maddeler, işlemleri yapılmak üzere Beyoğlu Kulaksız Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

        SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

        Yetkililer, firari olarak geçen 6 yıl içinde Sultan T.’nin, başka suçlara karışıp karışmadığının da araştırıldığını belirtti. Soruşturma hem hırsızlık hem uyuşturucu suçları yönünden çok yönlü sürdürülüyor.

