58 yıl hapisle aranıyordu! 23 ayrı arama kaydı... Suç makinesi yakalandı!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir firarda olan ve “suç makinesi” olarak nitelendirilen Sultan T.’nin Beyoğlu’ndaki bir adreste saklandığını belirledi.

EVDE KISKIVRAK YAKALANDI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre gecikmesinde sakınca bulunan hâl kapsamında alınan arama kararı sonrası ekipler, dün gece saat 00.10’da operasyon başlattı. Evin girişinde güvenlik önlemleri alınırken ekipler hızla içeri girerek Sultan T.’yi kıskıvrak yakaladı.

58 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Şüphelinin UYAP sorgusunda, Türkiye’nin birçok ilinde işlenen hırsızlık ve dolandırıcılık türü suçlardan 58 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yapılan soruşturmada Sultan T.’nin mahkum olduğu suçlar şöyle sıralandı: “Herkesin girebileceği yerde kilitlenmek suretiyle hırsızlık”, “Tanınmamak için tedbir alarak hırsızlık”, “Bina içindeki eşyaya yönelik hırsızlık”, “Başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanma”, “Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip alma suretiyle hırsızlık”.