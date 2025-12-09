Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Altay Toprak Kınalı bebeğin ölümünde oy birliğiyle yürek yakan tespit | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Altay bebeğin ölümünde oy birliğiyle yürek yakan tespit!

        İzmir'de, böcek ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın yaşamını yitirmesine ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaada 'oy birliğiyle' bebeğin, binada böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 13:35 Güncelleme: 09.12.2025 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altay bebeğin ölümünde oy birliğiyle yürek yakan tespit!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 11 Kasım 2014'te, tahtakurusu için yapılan böcek ilaçlamasından 3 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavileri sonrası taburcu edilirken bina da boşaltılmıştı.

        İKİ KİŞİ TUTUKLANIP BIRAKILMIŞTI

        AA'daki habere göre gözaltına alınan şüphelilerden ilaçlama firmasında çalışan ve ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ve E.G. (44) tutuklanmış, bir süre sonra hakimlik kararıyla serbest bırakılmış, firmada işi organize eden E.G. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        5. ADLİ TIP İHTİSAS "FOSFİN" GAZI DEMİŞTİ

        Kınalı'nın yaşamını yitirmesine ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 5. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaada da bebeğin kimyasal fosfin gazı sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti.

        "TRAVMATİK TESİRLE" ÖLÜM BULGUSU YOK

        Kesin ölüm nedenine ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulundan istenen mütalaa da soruşturma dosyasına girdi. Kurulun 15 sayfalık mütalaasında, bebeğin travmatik tesirle öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığına yer verildi.

        BEBEKTE 3 GÜN SONRA HASTANEYE KALDIRILIYOR

        Binada ilaçlama yapıldıktan sonra bebek, anne ve babada zehirlenme bulgularının ortaya çıktığının anımsatıldığı mütalaada, 3 gün sonra bebeğin solunum sıkıntısı, kusma, genel durum bozukluğu şikayetiyle hastaneye götürüldüğü belirtildi.

        Bebeğin, yapılan muayene ve tetkikleri sonrası zehirlenme ön tanısıyla hastaneye yatırıldığı aktarılarak, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

        1. ADLİ TIP İHTİSASTAN OY BİRLİĞİYLE MÜTALAA

        "Tedaviye rağmen klinik durumu kötüleşerek 14 Kasım 2024'te hastanede öldüğünün kayıtlı olduğu, otopsisinde ölüme neden olabilecek travmatik değişiklik tespit edilmediği, iç organlarda tespit edilen makroskopik bulgular ile iç organların histopatolojik incelemesinden elde edilen bulgular, olay yeri inceleme bulguları ve ölümün meydana geliş şekli dikkate alındığında, bebeğin ölümünün kalmakta olduğu binada böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur."

        "SAVCI İDDİANAMESİNİ HAZIRLAYACAK"

        Kınalı ailesinin avukatı Utku Turan, Altay bebeğin böcek ilaçlaması sonucunda zehirlenmiş olduğunun oy birliğiyle mütalaa edildiğini söyledi. Bu aşamadan sonra savcılığın iddianame düzenleyerek dava açmasını beklediklerini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

        "İLAÇLARIN TAMAMI TARIMSAL NİTELİKTE"

        "Acılı aile bu sürecin içerisinde çok yıprandı. Bir an önce sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Son dönemde gündemimizde böcek ilaçlaması sonucu zehirlenmeler maalesef çok yoğun yer aldı. Bu kullanılan ilaçların tamamı tarımsal amaçta kullanılması gereken ilaçlar. Maalesef buna ilişkin yönetmelik 'böcek ilaçlaması yapan kişinin sorumluluğunda' olduğunu söylüyor. 'Bir sorumlulukla birlikte bu ilaçlama evlerde yapılabilir' gibi bir anlam çıkıyor. Bunun engellenmesi gerektiğini düşünüyoruz."

        #Altay Toprak Kınalı
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor
        Trump'ın damadı Warner Bros teklifinde
        Trump'ın damadı Warner Bros teklifinde
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Armut.com'a erişim engeli
        Armut.com'a erişim engeli
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Model Büşra Karakaş, Rus turisti darp etti iddiası!
        Model Büşra Karakaş, Rus turisti darp etti iddiası!
        KOAH hastasına hakaret iddiası nedeniyle disiplin cezası alan doktor istifa etti
        KOAH hastasına hakaret iddiası nedeniyle disiplin cezası alan doktor istifa etti
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?