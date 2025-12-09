Bahis soruşturmasında tutuklananlar hakimin karşısında ne söyledi?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemler hakkında bahis oynadıklarının tespit edildiğinin açıklanması üzerine başlayan futbolda yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 39 şüpheli dün adliyeye sevk edildi.

Gece saatlerine kadar süren ifade işlemlerinin ardından şüphelilerden, Adana Demirspor Eski Başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Konyasporlu Alessane Ndao, Ankaraspor Kulübünün sahibi ve yöneticisi Ahmet Okatan, İş İnsanı Ersen Dikmen, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alessane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya tutuklandı. Aralarında tutuklanmaları da talep edilen 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“BURAYA TIRNAKLARIMLA KAZIYARAK GELDİM, KARİYETİM BİTTİ”

Hakim tutuklama kararı vermeden önce savunmasını yapan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı hakimlik sorgusunda şike yapmadığını söyleyerek, “Şike organizasyonunda da bulunmadım. Geldiğim konuma tırnaklarımla kazıyarak geldim. Şike yapabileceğim alan yoktur. Kazandığım para belli bahis miktarları bellidir. Gençliğimde yaptığım bir hatadır. Ailem dışarıda ağlıyor. Benim için kariyerimin bitme konusudur. Pişmanım” şeklinde konuştu.

“FENERBAHÇE GİBİ BU BİLİNÇTE VE DAVRANIŞTA BULUNDUM” Hakimlik sorgusunda suçlamaları reddeden Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ise, “Fenerbahçe çıktığı her maçı kazanmak için oynuyor. Ben de Fenerbahçe’ye geldiğim günden beri bu bilinçte ve bu davranışta bulundum. Diğer şüpheli Ersen ile olan görüşmelerimizde Fenerbahçe Kulübü’nün ismi geçmemektedir. Serbest bırakılmayı talep ederim” ifadelerini kullandı. “ALTYAPIDAKİ ÇOCUKLARDAN BİLE PARA ALMIYORUZ” Hakimlikte tutuklanmadan önce söz hakkı verilen Ankaraspor’un sahibi Ahmet Okatan da küçük yaştaki çocuklara sahip çıktıklarını söyleyerek, “Altyapıdaki çocuklardan para bile almıyoruz. Aidat almıyoruz. Bu iddialardan dolayı utanıyoruz. Yıllarca bunun eğitimini anlattık. Temiz, dürüst futbolu anlattık. Şike yaptığım iddiasını kabul etmiyorum. Suçlanmaktan dolayı mahcubuz. Ben soruşturmayı duyunca kendim teslim oldum” dedi. REKLAM “BURADA OLMAYI ZUL SAYARIM” Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak hakimlik sorgusunda, “Bu suçları kesinlikle kabul etmiyorum. MASAK raporları incelendiğinde kesinlikle burada olmayı hak etmiyorum, burada olmaktan zul duyuyorum, devletimiz ne karar verirse boynumuz kıldan incedir. Benim burada olmamın farklı amaçları vardır. Burada olmayı hak etmiyorum, devletin kestiği parmak acımaz” dedi. “BELEDİYE TAKIMIMI TAHLİYE ETMİŞ, TAKIMIM ZOR DURUMDA” Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya savunmasında, “2 ay önce anjiyo oldum, yüksek kolesterol hastasıyım. Gözaltı sürecimde takımım belediye tarafından tahliye edilmiş, takımım çok zorda, serbest bırakılmayı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BEN BAHİS OYNARIM BU SUÇ DEĞİL” Mert Hakan Yandaş ile aralarında para transferi olduğu tespit edilen Fenerbahçe Kongre üyesi Ersen Dikmen ise hakimlik sorgusunda, “Ülkemizde yasal bahis başladığından beri oynarım. Fenerbahçe kongre üyesiyim her maça giderim. Aktif bir Fenerbahçeliyim, ben her zaman bahis oynarım. Bahis oynamak suç değildir. Ben spor adamı değilim, sıradan bir vatandaşım. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. “FUTBOL OYNAYIP EVE GİDİYORUM, MADDİ GELİRİM YOK” Pendikspor AŞ'nin U19'unda oynayan genç futbolcu Emircan Çiçek de tutuklanmadan önce hakimlik sorgusunda, “Bahis ile suçlanıyorum. Öncelikle ben böyle bir insan değilim. 18 yaşındayım, A takımdan kimseyi tanımam, böyle bir suç işlemeye elverişli çevrem yoktur. Benim hayatımda sadece futbol oynayıp eve giden biriyim. Maddi gelirim yoktur” şeklinde konuştu. “MAÇLARI MANİPÜLE EDECEK BİR ŞEY YAPMADIM” Manisaspor futbolcusu Kaan Yudakul savunmasında, “Maçları manipüle edecek hiçbir şey yapmadım, şike yapmadım. Tamamen çocukluğumdan ve bilgisizliğimden yaptığım bu durumun cezaevine gönderecek bir suç olduğunu düşünmüyorum, bu durum çok ağırdır” dedi. “ADANA DEMİRSPORLA İLGİLİ OYNADIĞIM BAHİS YASALDIR” Adanademirspor futbolcusu Yücel Gürol savunmasında, “Adana demirspor ile ilgili oynadığım bahis tamamen yasaldır. Onun haricinde kazandığım hiçbir bahis yoktur. Maçların kadrosunda değildim. 18 kişilik maç kadrosunda dahi değildim. Sadece U19 takımının idmanlarına katılıyordum. Bakmam gereken kalp hastası bir annem, küçük bir kız kardeşim var. Tek amacım futboldan kazandığım gelir ile onları geçindirebilmek ve kardeşimi okutabilmektir” ifadelerini kullandı.