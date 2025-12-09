Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı

Renault ve Ford'dan Avrupa'da ortak üretim kararı
Renault Group ve Ford, Renault Group'un Ampere platformunu temel alan iki yeni Ford marka elektrikli binek aracı geliştirmek üzere stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında, Avrupa'da Renault ve Ford markalı hafif ticari araçlar da ortaklaşa geliştirilecek ve üretilecek. Söz konusu modellerden ilki, 2028 yılının başlarında showroomlarda yerini alarak tüketicilerle buluşacak. Ford, 2019 yılında da bir diğer Avrupalı üretici Volkswagen ile işbirliğine gitmişti
Renault Group ile Ford, Avrupa otomotiv pazarında hızla ivme kazanan elektrikli mobilite alanında güçlerini birleştirdi.
Bu ortaklığın Ford’un elektrikli araçlarını Avrupalı müşterilere daha geniş ölçekte sunmasını sağlayacağı ve her iki şirketin bölgede artan rekabet ortamındaki konumunu önemli ölçüde güçlendireceği kaydedildi.
İş birliğinin temel odağında, Ford markası altında geliştirilecek iki yeni elektrikli araç projesi yer alıyor.
Bu modeller, Renault Group’un elektrikli araç Ampere platformunu temel alacak. Üretim ise Renault Group tarafından Kuzey Fransa’da gerçekleştirilecek.
İLK MODEL 2028'DE YOLLARA ÇIKACAK
Ford tarafından tasarlanan ve Renault Group ile ortak geliştirme sürecine alınan iki yeni elektrikli model, markanın kendine özgü sürüş dinamiklerini bir araya getirecek.
Bu iki otomobil, Ford’un Avrupa pazarında başlattığı kapsamlı yeni ürün atağının ilk adımı olacak. Söz konusu modellerden ilki, 2028 yılının başlarında showroomlarda yerini alarak tüketicilerle buluşacak.
HAFİF TİCARİLERİ DE BİRLİKTE GELİŞTİRECEKLER
Renault Group ve Ford, elektrikli araç iş birliğinin ötesinde, Avrupa’daki hafif ticari araç segmentinde de potansiyel bir ortaklığa zemin hazırlayan bir Niyet Mektubu (LOI) imzaladı.
Bu LOI doğrultusunda taraflar, Renault ve Ford markalı seçilmiş hafif ticari araçların (LCV) ortak geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda birlikte çalışma fırsatlarını değerlendirecek.
Böylece iki şirket hem binek hem ticari araç tarafında Avrupa’daki gelecek mobilite ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir iş birliği perspektifi oluşturmuş olacak.
'İŞBİRLİĞİ KRİTİK BİR ADIM'
İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Renault Group CEO’su François Provost, "İkonik bir otomobil üreticisi olan Ford ile yeni bir stratejik ortaklık başlatmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu iş birliği, Avrupa’daki ortaklık deneyimimizin ve rekabet gücümüzün ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koyuyor. Uzun vadede Ford ile güçlerimizi birleştirmek, hızla dönüşen Avrupa otomotiv pazarında bizi daha yenilikçi, daha çevik ve değişime daha duyarlı bir konuma taşıyacak" dedi.
Ford Motor Company Başkanı ve CEO’su Jim Farley ise ortaklığa ilişkin değerlendirmesinde, "Renault Group ile kurduğumuz stratejik iş birliği, Ford açısından kritik bir adım niteliği taşıyor ve Avrupa’da yüksek verimli, geleceğe uyumlu bir iş modeli oluşturma stratejimizi destekliyor. Renault Group’un endüstriyel ölçeğini ve elektrikli araç yetkinliklerini Ford’un ikonik tasarımı ve sürüş dinamikleriyle bir araya getirerek, eğlenceli, yetenekli ve ruhunda Ford’a özgü karakter barındıran araçlar geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.
2019'DA VOLKSWAGEN İLE ANLAŞMIŞTI
Ford, bundan yaklaşık 7 yıl önce, bir diğer Avrupalı üretici Volkswagen ile işbirliğine gitmişti.
Ocak 2019'da Detroit Otomobil Fuarı'nda yapılan açıklamaya göre, Volkswagen ve Ford arasında ticari araçlar, elektrikli otomobiller ve otonom teknolojileri geliştirmek üzere anlaşmaya imzalanmıştı.
İşbirliği kapsamında, Ford'un güncel Tourneo Connect modeli VW'nin Caddy altyapısını paylaşıyor. Ford'un elektrikli modelleri Explorer ve Capri'de de VW'nin ID ailesinin platformu kullanılıyor.
2019 yılındaki anlaşma kapsamında, VW'nin ticari araçları Ford'un platformlarında üretiliyor.
Bu kapsamda, VW Amarok'da Ford Ranger'ın teknolojisi ve altyapısı ile yer alıyor.
Yine iki şirketin anlaşması çerçevesinde, yeni nesil VW Transporter da Ford Transit Custom ile aynı altyapıyı paylaşıyor.
Her iki ticari model de, Ford'un ticari modellerinin üretiminde Avrupa'daki tek adres olan Otosan fabrikalarında üretiliyor.