        Arkadaşının taksisini çalıp haşat etti! O anlar kamerada | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Arkadaşının taksisini çalıp haşat etti! O anlar kamerada!

        Bursa'da, markete giren arkadaşının taksisini çalan S.A., kaza yapıp yaya olarak kaçarken yakalandı. Şüphelinin taksiyi çaldığı anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Üç otomobile çarpan S.A., taksiyi kullanılamaz hale getirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 11:51 Güncelleme: 09.12.2025 - 11:55
        Arkadaşının taksisini çalıp haşat etti! O anlar kamerada!
        Bursa'da olay, saat 01.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi.

        İddiaya göre, S.A., taksi sürücüsü arkadaşıyla akaryakıt istasyonuna geldi.

        TAKSİCİ DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre arkadaşı markete girdiğinde, S.A. taksiyi çalıp kaçtı. Taksicinin durumu bildirmesi üzerine polis, çalışma başlattı.

        ÇALDIĞI TAKSİYLE 3 ARACA ÇARPTI

        Polisten kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybedip 3 otomobile de çarpan S.A.’nın kullandığı taksi, savrulup refüje çıktı.

        ZANLI KAÇMAYA ÇALIŞTI

        Aracı refüjde terk eden S.A., bu kez yaya olarak kaçtı.

        TAKSİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        Bölgeyi ablukaya alan polis ekiplerinin takibiyle şüpheli yakalandı. S.A.’nın yaklaşık yarım saat süren kaçışından sonra bıraktığı taksinin kullanılamaz halde olduğu belirlendi. Araç bölgeden çekiciyle kaldırıldı.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan, şüpheli S.A.'nın taksiyi çaldığı anlar da akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, istasyondaki marketin önünde park halinde olan taksinin içindeki S.A.’nın araçla uzaklaştığı görüldü. Marketten çıkan sürücünün, taksinin ardından yürüdüğü anlar da kameraya yansıdı.

