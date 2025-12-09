Feci iddia! Kocasını uykuda boğmaya çalıştı!

Ankara'da eşi B.T.'yi uykuda yastıkla yüzünü kapatıp boğmaya çalıştığı iddia edilen R.T. adlı kadın hakkında, eşine yönelik şiddet tehdidi, hakaret ve küçük düşürücü davranışlarda bulunmaması yönünde tedbir ve uzaklaştırma kararı verildi.

DHA'nın haberine göre Ankara Batı 8'inci Aile Mahkemesi'ne başvuran B.T. adlı koca, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi R.T.'nin 10 Kasım'da uyurken yüzünü yastıkla kapatıp elleriyle boğmaya çalıştığını iddia etti.

B.T., olayın ardından hastaneye başvurduğunu, boyun bölgesinde lezyonlar tespit edildiğini ileri sürerken, buna ilişkin raporu da başvurusunda ekledi. B.T., koruma ve tedbir talebinde bulundu.

TEDBİR İHLALİNDE HAPİS CEZASI

Ankara Batı 8’inci Aile Mahkemesi, '6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında, tedbir başvurusunu değerlendirdi. Mahkeme, söz konusu kanunda, koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için şiddetin uygulandığına ilişkin delil aranmayacağı, önleyici tedbir kararının gecikmeksizin verilmesinin hükme bağlandığına dikkat çekti. Mahkeme, dosya kapsamında tedbir kararı verilmesine kanaat getirildiği, R.T.’nin 6 ay boyunca B.T.’ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasına, ayrıca B.T.’nin konutuna, iş yerine, bulunduğu yerlere yaklaşmamasına hükmetti. Kararda, tedbirin ihlali halinde R.T.’nin 3 günden 10 güne kadar, tekrarında ise 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsiyle karşılaşabileceğine yer verildi.