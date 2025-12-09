Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü! | Son dakika haberleri

        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!

        Kayseri'de korkunç bir cinayeti işlendi. Olayda, bir kişi eşiyle konuşmak için gittiği binada görevlinin karısını öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 12:51 Güncelleme: 09.12.2025 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya giden bir kişi, tartıştığı apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürdü.

        AA'da yer alan habere göre ilçede ikamet eden boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmaya gelen İ.Ş. (51), bina girişinde apartman görevlisinin karısı M.G. (36) ile karşılaştı.

        EŞİ KAPIYI AÇMAYINCA KAÇTI

        İ.Ş. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı M.G'yi bıçakla yaralayıp, ardından karısının bulunduğu daireye çıktı. Şüpheli, eşinin kapıyı açmaması üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KAÇAN ZANLI YAKALANDI

        Ambulansla hastaneye kaldırılan M.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan zanlıyı yakaladı.

        Fotoğraf: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        Model Büşra Karakaş, Rus turisti darp etti iddiası!
        Model Büşra Karakaş, Rus turisti darp etti iddiası!
        KOAH hastasına hakaret iddiası nedeniyle disiplin cezası alan doktor istifa etti
        KOAH hastasına hakaret iddiası nedeniyle disiplin cezası alan doktor istifa etti
        Arkadaşının taksisini çalıp haşat etti! O anlar kamerada!
        Arkadaşının taksisini çalıp haşat etti! O anlar kamerada!
        Feci iddia! Kocasını uykuda boğmaya çalıştı!
        Feci iddia! Kocasını uykuda boğmaya çalıştı!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        Armut.com'a erişim engeli
        Armut.com'a erişim engeli
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Hamam böcekli işkencede karar!
        Hamam böcekli işkencede karar!
        Akran zorbalığına karşı eylem planı hazırlanıyor 
        Akran zorbalığına karşı eylem planı hazırlanıyor 
        2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaştı
        2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaştı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Beşiktaş'ın pozisyonunda penaltı var mıydı?
        Beşiktaş'ın pozisyonunda penaltı var mıydı?
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Boubon'un kayıp imparatoru ve 28 eser yurda dönüyor
        Boubon'un kayıp imparatoru ve 28 eser yurda dönüyor
        Avrupa ve ABD arasında ipler geriliyor
        Avrupa ve ABD arasında ipler geriliyor
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?