Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya giden bir kişi, tartıştığı apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürdü.

AA'da yer alan habere göre ilçede ikamet eden boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmaya gelen İ.Ş. (51), bina girişinde apartman görevlisinin karısı M.G. (36) ile karşılaştı.

EŞİ KAPIYI AÇMAYINCA KAÇTI

İ.Ş. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı M.G'yi bıçakla yaralayıp, ardından karısının bulunduğu daireye çıktı. Şüpheli, eşinin kapıyı açmaması üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan M.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan zanlıyı yakaladı.

Fotoğraf: İHA