Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
Kayseri'de korkunç bir cinayeti işlendi. Olayda, bir kişi eşiyle konuşmak için gittiği binada görevlinin karısını öldürdü
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya giden bir kişi, tartıştığı apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürdü.
AA'da yer alan habere göre ilçede ikamet eden boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmaya gelen İ.Ş. (51), bina girişinde apartman görevlisinin karısı M.G. (36) ile karşılaştı.
EŞİ KAPIYI AÇMAYINCA KAÇTI
İ.Ş. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı M.G'yi bıçakla yaralayıp, ardından karısının bulunduğu daireye çıktı. Şüpheli, eşinin kapıyı açmaması üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAÇAN ZANLI YAKALANDI
Ambulansla hastaneye kaldırılan M.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan zanlıyı yakaladı.
Fotoğraf: İHA