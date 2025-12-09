Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, geçtiğimiz mayıs ayında Mustafa Semih Demirci ile nikâh masasına oturmuştu. Asyalı, dün gece sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla eşinden şiddet gördüğünü ileri sürdü.

Yıldız Asyalı, darp edildiğine ilişkin fotoğraflarını yayımlayıp; "Kocam tarafından darp edildim" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız Asyalı'nın bu paylaşımının ardından eşi Mustafa Semih Demirci, açıklamada bulundu. Demirci, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Hakkımdaki yalan iddialarla ilgili paylaşımların ve bu konuda yapılan yorumların derhal kaldırılmasını rica ediyorum. Adı geçen kişiyle aramda halihazırda süren bir boşanma davası mevcut. Diğer yalan iddialar da şu anda yargıya intikal etmiş durumda. Yargısız infaz niteliğindeki haberlerle ilgili yasal haklarımı saklı tutuyorum. Umarım en kısa sürede bu tip yalanlar ve reklam çalışmalarına konu paylaşımlar yayından kaldırılır. Aksi halde yasal süreçleri başlatmak durumunda kalacağım. İlgililere duyurulur."