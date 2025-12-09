Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya AB Yüksek Temsilcisi Kallas ABD'nin ulusal güvenlik strateji belgesi provokasyon | Dış Haberler

        AB Yüksek Temsilcisi Kallas ABD'nin ulusal güvenlik strateji belgesi provokasyon

        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisinde Birlik'e yönelik eleştirilerle ilgili, "Tüm bunları okuyorsunuz ve Avrupa konusunda bunların doğru olmadığını biliyorsunuz. Bana öyle geliyor ki bu, tepki vermemiz için yapılmış bir provokasyon, belki de dikkat çekme amacı taşıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 16:34 Güncelleme: 09.12.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB: ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi provokasyon
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kallas, Avrupa Parlamentosunun (AP) Dış İlişkiler Komitesinde (AFET) yıl sonu nedeniyle AB'nin dış politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Avrupa ve ABD arasında ipler geriliyor
        Avrupa ve ABD arasında ipler geriliyor Haberi Görüntüle

        Rusya'nın Ukrayna'da barış sağlanamaması nedeniyle Avrupa'yı suçladığını ancak bunun doğru olmadığını ifade eden Kallas, savaşın Avrupa topraklarında meydana geldiğini, bu yüzden nasıl sonuçlanacağının Avrupalıları ilgilendirdiğini belirtti.

        Kallas, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre Ukrayna'nın 2026 ve 2027 için 135 milyar avroya ihtiyacı olduğunu, AB Komisyonunun dondurulmuş Rus varlıklarını kullanarak Kiev'e sağlanması planlanan tazminat kredisi dahil çeşitli yollarla bunu finanse etme teklifinde bulunduğunu kaydederek, "Avrupa'nın bu savaşı sona erdirmek için ekonomik gücü var ve güç sadece kullanıldığında işe yarar. Bu nedenle AB, tazminat kredisi üzerinde çalışmalı, ayrıca (Rusya'ya) daha fazla yaptırım uygulamalıyız." diye konuştu.

        REKLAM

        ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisi

        AP milletvekillerinin, ABD’nin AB’ye yönelik eleştirel ifadeler içeren yeni ulusal güvenlik stratejisine ilişkin sorularını yanıtlayan Kallas, "Tüm bunları okuyorsunuz ve Avrupa konusunda bunların doğru olmadığını biliyorsunuz. Bana öyle geliyor ki bu, tepki vermemiz için yapılmış bir provokasyon, belki de dikkat çekme amacı taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Kallas, Avrupa’nın daha "özgüvenli" olması gerektiğini belirterek, "Financial Times’ta yayımlanan makalede, ulusal güvenlik stratejisinde işaret edilen sorunların Avrupa’da Amerika’dakinden daha kötü olmadığının ortaya konulduğunu" ifade etti.

        Gazze

        Herkesin Gazze’deki ateşkesi, barış planını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Filistin konusundaki kararını memnuniyetle karşıladığını ancak bunların uygulamaya da yansıması gerektiğini vurgulayan Kallas, "(Ateşkes) olması gerektiği gibi işlemiyor." dedi.

        Kallas, İsrail’e karşı önerdikleri yaptırımların masada olduğunu belirterek, bazı üye ülkelerin Batı Şeria’daki şiddet olaylarının sürmesi nedeniyle önlemleri daha ileri götürmek istediğini, buna karşılık bazı üye ülkelerin ise ateşkes nedeniyle her şeyin rafa kaldırılması gerektiği görüşünde olduğunu kaydetti.

        Türkiye’nin 150 milyar avroluk "Avrupa Güvenlik Eylemi" (SAFE) ortak savunma finansman programına katılımına ilişkin soruyu yanıtlayan Kallas, şunları söyledi:

        "Son tarih kasım sonuydu. Yani katılan ülkeler belli. Elbette SAFE kapsamında üye devletlerin kendi ortaklarını seçebilecekleri bir bölüm de var ve başka ülkelerden ne kadar tedarik yapılabileceğine ilişkin sınırlamalar bulunuyor. Bu sınırlamaları çok iyi biliyorsunuz. Bazı üye ülkelerin Türkiye’nin daha fazla katılım sağlaması konusunda çekinceleri var ve bu da hesaba katılıyor."

        Kallas, AB’nin genişleme politikasına da değinerek, 2030’a kadar mevcut 27 üyeden daha fazla ülkeyi bünyesinde barındıran bir Birliğe ulaşma beklentisinin "gerçekçi bir hedef" olduğunu ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        58 yıl hapisle aranıyordu! 23 ayrı arama kaydı... Suç makinesi yakalandı!
        58 yıl hapisle aranıyordu! 23 ayrı arama kaydı... Suç makinesi yakalandı!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        2 yıldır kaçıyordu... Defalarca bıçaklandı... 8 defa kalbi durdu!
        2 yıldır kaçıyordu... Defalarca bıçaklandı... 8 defa kalbi durdu!
        Altay bebeğin ölümünde oy birliğiyle yürek yakan tespit!
        Altay bebeğin ölümünde oy birliğiyle yürek yakan tespit!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Darp iddialarına yanıt
        Darp iddialarına yanıt
        Armut.com'a erişim engeli
        Armut.com'a erişim engeli
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Trump'ın damadı Warner Bros teklifinde
        Trump'ın damadı Warner Bros teklifinde
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor