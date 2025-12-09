2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
Batı ve güney bölgelerdeki kuvvetli yağmurlar çekiliyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Hava yarından itibaren İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya ve Ankara gibi merkezlerde parçalı-az bulutlu olacak. Yakın gelecekte, tahminen 13-14 gün boyunca yeni yağış kaydetme şansımız düşük olacak." değerlendirmesinde bulundu
Batı ve güney bölgelerdeki kuvvetli yağmurlar çekiliyor. Hava yarından itibaren İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya ve Ankara gibi merkezlerde parçalı-az bulutlu olacak. Yakın gelecekte, tahminen 13-14 gün boyunca yeni yağış kaydetme şansımız düşük olacak. Aralık ayının 3. haftasına kadar yağmayabilir, bu yeni kurak periyot ile barajlar üstündeki baskı yeniden artacak görünüyor.
İstanbul’da hava sıcaklıkları bu iki hafta boyunca gündüz 10 ila 13°C’lerde seyredecek. Marmara genelinde olduğu gibi esintiler zayıflayacak. Günlerin daha çok gece saatleri hava kalitesi problemimiz geri dönecek görünüyor. Büyük şehirlerde esintisiz ve yüksek basınç alanı altında geçen günler, aslında herkes için rahatsız edici olabiliyor, astım gibi hastalıkları olanların ise fazladan dikkat etmesinde yarar var.
Yağmurlu günler Anadolu’da uzun sürmedi, Ankara’da yine önemli miktarlarda yağmur kaydedemedik. Kar yağışları ise sadece dağlarda ve yüksek kesimlerde kendini gösteriyor.
Doğu Anadolu sınırlarımız ile Güneydoğu Anadolu’da Hakkari-Şırnak çevresinde 12 Aralık Cuma gününe kadar aralıklarla kar yağışı görülebilir. Bu kesimde de şehirlerarası yollarda tedbirli olmakta yarar var.
İzmir ve kıyı Ege ile Akdeniz sahilleri gelecek günleri güneşli geçirecek, İzmir’de 10 gün içinde tek damla yağmur düşmeyebilir. Sıcaklıklar bu alanlarda 14 ila 19°C’lerde seyredecek. Orta ve Batı Karadeniz yaylalarına kar geliyor, bu geceden itibaren 13 Aralık Cumartesi gününe kadar aralıklarla ve özellikle Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli olacak şekilde kar yağışları bekleniyor. Trabzon, Samsun gibi kıyı merkezlerde ise hava soğuk ama yağmurlu olacak. Kar henüz kıyılara kadar inemiyor.
Türkiye’de yaşanan son yağışlı sistem barajları sadece yüzde 1-2 oranlarında yükseltebildi, çoğu yerde daha az bir artış kaydedildi. Fakat bu yağışlı sistemlerin yağmurları hala yer altı sularına ve kurumuş su birikintilerini canlandırmaya gidiyor. Kış mevsiminin olgunlaşacağı ocak ayı ortalarında daha uzun süreli ve içinde kar yağışları da olan sistemler yaşayabiliriz. Yer altı su kaynaklarında seviyeler yükseldikten sonra ancak barajlara daha fazla su katılabilecek ve ölçüm değerlerine bu artış yansıyacaktır. Ocak ayının ise bol yağışlı geçeceğine dair bir öngörü bulunmuyor, önce bu kurak dönemde tasarrufu daha da ön plana alarak o yağışlı günlerin gelmesini bekleyeceğiz görünüyor.