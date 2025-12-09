Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Batıda 2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor | Son dakika haberleri

        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor

        Batı ve güney bölgelerdeki kuvvetli yağmurlar çekiliyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Hava yarından itibaren İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya ve Ankara gibi merkezlerde parçalı-az bulutlu olacak. Yakın gelecekte, tahminen 13-14 gün boyunca yeni yağış kaydetme şansımız düşük olacak." değerlendirmesinde bulundu

        Giriş: 09.12.2025 - 16:46 Güncelleme: 09.12.2025 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Batı ve güney bölgelerdeki kuvvetli yağmurlar çekiliyor. Hava yarından itibaren İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya ve Ankara gibi merkezlerde parçalı-az bulutlu olacak. Yakın gelecekte, tahminen 13-14 gün boyunca yeni yağış kaydetme şansımız düşük olacak. Aralık ayının 3. haftasına kadar yağmayabilir, bu yeni kurak periyot ile barajlar üstündeki baskı yeniden artacak görünüyor.

        İstanbul’da hava sıcaklıkları bu iki hafta boyunca gündüz 10 ila 13°C’lerde seyredecek. Marmara genelinde olduğu gibi esintiler zayıflayacak. Günlerin daha çok gece saatleri hava kalitesi problemimiz geri dönecek görünüyor. Büyük şehirlerde esintisiz ve yüksek basınç alanı altında geçen günler, aslında herkes için rahatsız edici olabiliyor, astım gibi hastalıkları olanların ise fazladan dikkat etmesinde yarar var.

        REKLAM

        Yağmurlu günler Anadolu’da uzun sürmedi, Ankara’da yine önemli miktarlarda yağmur kaydedemedik. Kar yağışları ise sadece dağlarda ve yüksek kesimlerde kendini gösteriyor.

        Doğu Anadolu sınırlarımız ile Güneydoğu Anadolu’da Hakkari-Şırnak çevresinde 12 Aralık Cuma gününe kadar aralıklarla kar yağışı görülebilir. Bu kesimde de şehirlerarası yollarda tedbirli olmakta yarar var.

        İzmir ve kıyı Ege ile Akdeniz sahilleri gelecek günleri güneşli geçirecek, İzmir’de 10 gün içinde tek damla yağmur düşmeyebilir. Sıcaklıklar bu alanlarda 14 ila 19°C’lerde seyredecek. Orta ve Batı Karadeniz yaylalarına kar geliyor, bu geceden itibaren 13 Aralık Cumartesi gününe kadar aralıklarla ve özellikle Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli olacak şekilde kar yağışları bekleniyor. Trabzon, Samsun gibi kıyı merkezlerde ise hava soğuk ama yağmurlu olacak. Kar henüz kıyılara kadar inemiyor.

        Türkiye’de yaşanan son yağışlı sistem barajları sadece yüzde 1-2 oranlarında yükseltebildi, çoğu yerde daha az bir artış kaydedildi. Fakat bu yağışlı sistemlerin yağmurları hala yer altı sularına ve kurumuş su birikintilerini canlandırmaya gidiyor. Kış mevsiminin olgunlaşacağı ocak ayı ortalarında daha uzun süreli ve içinde kar yağışları da olan sistemler yaşayabiliriz. Yer altı su kaynaklarında seviyeler yükseldikten sonra ancak barajlara daha fazla su katılabilecek ve ölçüm değerlerine bu artış yansıyacaktır. Ocak ayının ise bol yağışlı geçeceğine dair bir öngörü bulunmuyor, önce bu kurak dönemde tasarrufu daha da ön plana alarak o yağışlı günlerin gelmesini bekleyeceğiz görünüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        AB: ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi provokasyon
        AB: ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi provokasyon
        58 yıl hapisle aranıyordu! 23 ayrı arama kaydı... Suç makinesi yakalandı!
        58 yıl hapisle aranıyordu! 23 ayrı arama kaydı... Suç makinesi yakalandı!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        2 yıldır kaçıyordu... Defalarca bıçaklandı... 8 defa kalbi durdu!
        2 yıldır kaçıyordu... Defalarca bıçaklandı... 8 defa kalbi durdu!
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Darp iddialarına yanıt
        Darp iddialarına yanıt
        Armut.com'a erişim engeli
        Armut.com'a erişim engeli
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Trump'ın damadı Warner Bros teklifinde
        Trump'ın damadı Warner Bros teklifinde
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor