Batı ve güney bölgelerdeki kuvvetli yağmurlar çekiliyor. Hava yarından itibaren İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya ve Ankara gibi merkezlerde parçalı-az bulutlu olacak. Yakın gelecekte, tahminen 13-14 gün boyunca yeni yağış kaydetme şansımız düşük olacak. Aralık ayının 3. haftasına kadar yağmayabilir, bu yeni kurak periyot ile barajlar üstündeki baskı yeniden artacak görünüyor.

İstanbul’da hava sıcaklıkları bu iki hafta boyunca gündüz 10 ila 13°C’lerde seyredecek. Marmara genelinde olduğu gibi esintiler zayıflayacak. Günlerin daha çok gece saatleri hava kalitesi problemimiz geri dönecek görünüyor. Büyük şehirlerde esintisiz ve yüksek basınç alanı altında geçen günler, aslında herkes için rahatsız edici olabiliyor, astım gibi hastalıkları olanların ise fazladan dikkat etmesinde yarar var.

Yağmurlu günler Anadolu’da uzun sürmedi, Ankara’da yine önemli miktarlarda yağmur kaydedemedik. Kar yağışları ise sadece dağlarda ve yüksek kesimlerde kendini gösteriyor.

Doğu Anadolu sınırlarımız ile Güneydoğu Anadolu’da Hakkari-Şırnak çevresinde 12 Aralık Cuma gününe kadar aralıklarla kar yağışı görülebilir. Bu kesimde de şehirlerarası yollarda tedbirli olmakta yarar var.