Şüphelilerin evinde cephanelik çıktı! Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saat 07.30 sıralarında Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre operasyon sırasında evde bulunan şüphelilerin polise ateş açması üzerine çatışma çıktı.

Açılan ateşte ağır yaralanan özel harekât polisi Emre Albayrak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Polis memurunu şehit eden Ramazan Açık (35) çatışmada etkisiz hale getirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan çalışmalarda aile apartmanı olarak kullanılan binadaki incelemelerde, orta kattaki dairede ölü ele geçirilen Ramazan A.’nın polislere 11 el ateş ettiği tespit edildi. Evde bulunan 11 boş kovan kriminal incelemeye alındı. Şüphelinin operasyon sırasında kapıyı aralayarak ateş açtığı belirlendi.

Olayın ardından Ramazan Açık’ın eşi Rabia A., üst katta oturan babası Cemal A. ve annesi Bedriye A. gözaltına alındı. Alt katta ikamet eden kardeşi Çetin A. ile eşi Simge A. da Cinayet Büro ekiplerince yakalandı.

EVDE KILIÇ DA ELE GEÇİRİLDİ

Ramazan Açık’ın evinde yapılan aramalarda 11 adet boş kovan, 90 santimetrelik sarı kılıç, uzak doğu savaş aleti olarak bilinen Karambit bıçak, ayrıca hassas terazi ele geçirildi. Baba Cemal A.’nın evinde çelik kasa içinde bir tabanca, uzun namlulu silaha ait şarjör, 30 mermi ve iki boş şarjör bulundu. En alt katta yaşayan Çetin A.’nın evinde ise 15 adet satışa hazır uyuşturucu madde tespit edildi.

AİLE BOYU SABIKALI ÇIKTI

Yapılan sorgulamalarda şüphelinin aile boyu birçok suç kaydı ortaya çıktı. Çetin A.’nın 21, ölen Ramazan Açık’ın 10, baba Cemal A.’nın ise kasten yaralama suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde gözaltındaki 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmek üzere Gayrettepe’den çıkarılmaları bekleniyor.