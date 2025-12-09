Bakan Fidan'dan 10 Mart Mutabakatı vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Suriye'ye değinen Bakan Fidan "Farklı dini ve etnik grupların huzur içinde bir arada yaşadığı bir Suriye hedefini desteklemekteyiz. bunun için SDG’NİN 10 mart mutabakatına uyması elzemdir." dedi.

Bakan Fidan ayrıca "Suriyesahasından ulusal güvenliğimizin tehdit edilebileceği bir ortamın kök salmasına asla izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Suriye'de tek bir silahlı güç olması gerektiğini işaret eden Bakan Fidan "Suriye'nin tüm terör unsurlarından temizlenmesi ve meşru silahlı grupların birleşik bir ordu çatısı altında toplanması vazgeçilmez bir hedeftir." diye konuştu.