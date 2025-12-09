Habertürk
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! (15. hafta) - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken, Galatasaray 36 puanla zirvede yer aldı. Fenerbahçe'nin berabere kalması sonucu Trabzonspor ise 2. sırada yükseldi. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...

        Giriş: 09.12.2025 - 19:43 Güncelleme: 09.12.2025 - 19:43
        1

        Trendyol Süper Lig'de 15 hafta geride kaldı. 36 puanla zirvede Galatasaray yer alırken, en yakın rakibi Trabzonspor ise 34 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Bu hafta berabere kalan Fenerbahçe ise 33 puanda 3. sırada konumlandı.

        2

        Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.

        3

        İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

        4

        18- FATİH KARAGÜMRÜK: 22 PUAN

        5

        17- EYÜPSPOR: 34 PUAN

        6

        16- KASIMPAŞA: 33 PUAN

        7

        15- KAYSERİSPOR: 34 PUAN

        8

        14- GENÇLERBİRLİĞİ: 34 PUAN

        9

        13- ANTALYASPOR: 34 PUAN

        10

        12- KONYASPOR: 36 PUAN

        11

        11- ÇAYKUR RİZESPOR: 38 PUAN

        12

        10- ALANYASPOR: 42 PUAN

        13

        9- KOCAELİSPOR: 44 PUAN

        14

        8- BAŞAKŞEHİR: 45 PUAN

        15

        7- GAZİANTEP FK: 47 PUAN

        16

        6- GÖZTEPE: 50 PUAN

        17

        5- SAMSUNSPOR: 56 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %0.1

        18

        4- BEŞİKTAŞ: 58 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %0.1

        19

        3- TRABZONSPOR: 67 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %1.6

        20

        2- FENERBAHÇE: 79 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %27.3

        21

        1- GALATASARAY: 83 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %71

