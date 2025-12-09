Trendyol Süper Lig'de 15 hafta geride kaldı. 36 puanla zirvede Galatasaray yer alırken, en yakın rakibi Trabzonspor ise 34 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Bu hafta berabere kalan Fenerbahçe ise 33 puanda 3. sırada konumlandı.