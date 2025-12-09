Habertürk
        9 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 09 Aralık 2025 - 16:47 Güncelleme: 09 Aralık 2025 - 16:53

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 9 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 Mart Mutabakatı'nın hayata geçirilmesi düğümü çözecektir. Suriye'de toprak bütünlüğü olmalı

        * Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih: Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi: Ticaret hacmini 10 milyar olarak hedefliyoruz 

        * Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini ileri sürmüştü. Demirci "Adı geçen kişiyle aramda halihazırda süren bir boşanma davası mevcut" açıklamasını yaptı

