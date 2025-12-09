Habertürk
        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler! - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler!

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, dün akşam oynanan Gaziantep FK maçının hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler'in performansıyla alakalı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle görüştü. Başkan Adalı, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 09.12.2025 - 18:09 Güncelleme: 09.12.2025 - 18:09
        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler!
        Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı kulüp, mücadelenin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla mücadelenin hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler'in yönetimi hakkında eleştirilerde bulundu.

        Başkan Serdal Adalı ve Asbaşkan Kaan Kasacı, TFF’nin Riva tesislerine giderek Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle konu hakkında görüşme gerçekleştirdi.

        İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları:

        "YABANCI VAR HAKEMİ İSTİYORUZ"

        Taleplerini daha önce de söylediğini dile getiren Serdal Adalı, "MHK başkanımızın kendisine de söyledim. 6 ay önce MHK başkanımız ile ne düşünüyorsam, bugün de onu düşünüyorum. İyi bir insan olabilir, iyi bir iş yapmaya çalışabilir ama altında çalışan ekibi hakim olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

        VAR hakemleri için konuşan Adalı, "Özellikle VAR hakemleri konusunda... Hakem operasyonları ile ilgili, hakem eksilmesi var. Hakem eksilmesi varken takviye lazım. Daha önce de söyledim, bugün tekrar ettim." dedi.

        Yabancı VAR hakemi için istekte bulunduğunu söyleyen Adalı, "Saha içinde yerli hakemlerimizle devam etmeyi isteriz, güveniyoruz da ama özellikle üstüne basa basa, resmi talep mi dersiniz, ne dersiniz, ikinci yarıda yabancı VAR hakemi ile başlama isteğimizi ilettik. Kendileri de çok farklı düşünmüyor. Bugün federasyon başkanı da VAR'daki hataların telafisinin olmadığını söyledi." açıklamasında bulundu.

        Beşiktaş'ın lehine hata yapılmadığını belirten Adalı, "İlk yarı bitiyor, 2-3 maç kaldı. Bizim lehimize bir hata yapıldı mı, ben hatırlamıyorum. Onlar da hatırlamıyorum. Ama maalesef hatalar Beşiktaş'ın aleyhine oluyor. Kabul edilebilir bir şey değil, sinir uçlarımızla oynuyorlar." dedi.

        Sabırlarının taştığını söyleyen Adalı "Son noktadayız artık! Efendilikte üstümüze yok ama bizi tahrik etmesinler, iş sokağa dökülmeye geldi mi, onun da en iyisini yaparız!" şeklinde konuştu.

        Serdal Adalı, "Bir tane Beşiktaş'ın lehine hata söyleyin dedim, yok, hatırlamıyorum, onlar da hatırlamıyorlar." dedi.

        En çok hakkı Beşiktaş'ın aradığını söyleyen Serdal Adalı, "Herhalde Türkiye'de camianın, tüm camialar içerisinde hakkını en ciddi şekilde arayan biziz. Bundan yana içleri rahat olsunlar. İkinci yarıya yabancı VAR hakemi ile başlamak istediğimizi federasyona ilettik." ifadelerini kullandı.

        Son maçta iki takımın da beklentisi olduğunu söyleyen, Serdal Adalı, "Lehimize bir şey istemiyoruz ama aleyhimize de olmasın. Bizim penaltı beklentimiz var, Gaziantep'in de oldu. Sakatlanmış, bizde de Jota en az iki ay yok!" dedi.

        HALİL UMUT MELER

        Serdal Adalı: "Geçtiğimiz maçta iyi bir maç yönetti. Dünkü maçta VAR'a geldi. Ama böyle bir şey yok! Sorunlu olduğumuz bir hakemi tekrar denemek... Kusura bakmasınlar resmen ateşle oynuyorlar!"

