Volodimir Zelenskiy: Seçimlere hazırım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, güvenliğin sağlanması durumunda seçimlere hazır olduğunu dile getirdi.

Zelenskiy, güvenliğin sağlanması için Avrupalı ve ABD'li ortaklara çağrıda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı, "Güvenliğin garanti edilmesi durumunda, seçimler 60 ila 90 gün içinde düzenlenebilir." şeklinde konuştu.

Zelenskiy ayrıca, "Sıkıyönetim varken seçimlerin düzenlenebilmesi için parlamentodan yasal çerçeve hazırlanmasını talep edeceğim." ifadelerini kullandı.

Savaşı bitirmek için devam eden diplomatik çabalara da değinen Ukrayna Devlet Başkanı, enerji hatlarına saldırı düzenlememesi konusunda ateşkese hazır olduklarını bildirirken "Rusya'nın enerjiyi hedef alması, barış müzakerelerine isteği olmadığını gösteriyor." diye konuştu.

Savaş sahasına da değinen Zelenskiy, "Kırım'ı ve diğer işgal edilen bölgeleri geri alacak güce ve müttefiklerimizin desteğine sahip değiliz." dedi.

ABD Başkanı Trump şubat ayında yaptığı açıklamada Zelenskiy için "Seçim yapmayan bir diktatör" ifadesini kullanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Ukrayna yönetiminin seçime gitmediğini ve bu nedenle meşruiyetini yitirdiğini belirtmişti.