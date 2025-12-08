Habertürk
        Ece'nin ölümünde suç duyurusu! "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!" | Son dakika haberleri

        Ece'nin ölümünde suç duyurusu! "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"

        İzmir'de 2 yıl önce 'intihar etti' denilen 25 yaşındaki Ece Yılmaz'ın ölümüyle ilgili aile suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı Kubilay Buber, "Veriler cinayetle ilgili ciddi kanaat uyandırmaktadır." dedi. Anne Halime Ocakdan da, "Kızımın ayakları yere değiyordu. Nasıl kendini asan bir insanın ayakları yere değer" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 17:23 Güncelleme: 08.12.2025 - 17:23
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2 yıl önce kayıtlara intihar olarak geçen Ece Yılmaz'ın (25) ölümüyle ilgili ailenin avukatı Kubilay Buber, olayın cinayet olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

        DHA'nın haberine göre Avukat Buber, "Veriler cinayetle ilgili ciddi kanaat uyandırmaktadır. Biz verileri ilettik. Daha da ileteceğimiz veriler olacaktır" dedi. Ece Yılmaz'ın annesi Halime Ocakdan (46) ise "Kızım, 25 yaşında toprak altında nasıl çürüyorsa onlar da dört duvar arasında çürüsün" dedi.

        Olay, 27 Mayıs 2023'te, Karabağlar'ın Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan T.Y. (29), bir kafede garson olan eşi Ece Yılmaz'ı, evin mutfağındaki doğalgaz borusuna asılı halde ölü buldu. Yapılan incelemeler sonrası ölüm polis kayıtlarına, intihar olarak geçti. Anne Halime Ocakdan, kızının ölümünün şüpheli olduğu gerekçesiyle konunun peşine bırakmadı. Ailenin avukatı Kubilay Buber ise Yılmaz'ın intihar etmediği ve cinayete kurban gittiği gerekçesiyle geçen hafta cuma günü savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Anne Halime Ocakdan
        Anne Halime Ocakdan

        "DAHA DA İLETECEĞİMİZ VERİLER OLACAK"

        Avukat Kubilay Buber, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ece Yılmaz, evinde asılmış halde bulundu. Polis soruşturmasında eşi T.Y. hakkında intihara teşvik suçundan soruşturma yapılmış, herhangi bir bulgu ve delil elde edilmeyince takipsizlik kararı çıkmış. Ailenin bana ulaşması sonrası suç duyurusunda bulunduk. Mevcut delillere göre olayın intihar olma ihtimalinin çok zayıf olduğunu, insan öldürme yönünde veriler elde ettik. İlk veri; asının türü itibariyle, bir insanın kendini bu şekilde asmasının mümkün olamayacağı yönündedir. İkinci veri ise elde edilen delillerde çevredeki eşyalarda kan gibi kalıntıların görülmemiş olmasıdır. Sonuçta eşiyle arasında geçmişe dayalı ciddi sorunları bulunması, eşiyle arasında boşanma davasının bulunması ve T.Y. hakkında uzaklaştırma kararının bulunması gibi veriler de cinayetle ilgili ciddi kanaat uyandırmaktadır. Biz verileri ilettik. Daha da ileteceğimiz veriler olacaktır. Şüpheli ise önceden verdiği ifadede suçlamayı kabul etmiyor. Eşini intihara teşvik etmediği yönünde beyanı olmuş" dedi.

        "KIZIM DEVLET KORUMASINDAYDI"

        Ece Yılmaz'ın annesi ev hanımı Halime Ocakdan, "Kızım devlet korumasındaydı. Göz göre göre öldürüldü. Olaydan 1 ay önce kızımı darp etmişti. Yoğun bakımda yattı. Cezasını çekmesini istiyorum. Kızım, 25 yaşında toprak altında nasıl çürüyorsa onlar da dört duvar arasında çürüsün. Kızımın ayakları yere değiyordu. Nasıl kendini asan bir insanın ayakları yere değer" dedi.

        Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, "İlk günden itibaren takipteyiz. Mevcut deliller eşliğinde bunun bir davayla dönüşmesini istiyoruz" dedi.

