        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA HABER: Antalya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi | Son dakika haberleri

        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!

        Antalya'nın Serik ilçesinde, saat: 13.21'de yerin 28 kilometre derininde, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremden 10 saat önce saat: 03.31'de, Konyaaltı'nda meydana gelen 4.3'lük depreme ilişkin açıklamada bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "Son deprem artçı değil. Bizi tedirgin etti. Umarım daha büyük bir deprem yaşanmaz. Önümüzdeki 4-5 saat kritiktir. Panik yapmadan, ihtiyatlı olmakta fayda var" dedi.

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 08.12.2025 - 13:34 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:32