Bahis soruşturmasında 29 şüpheliye tutuklama talebi: 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest!

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında ikinci dalga şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan aralarında yönetici ve futbolcuların da bulunduğu 39 şüphelinin 38'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Aralarında şüpheliler Murat Sancak, Alassane Ndao, Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları istemiyle, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüpheli Murat Sancak suç gelirlerinin aklanması, diğer şüpheliler ise maç sonuçlarını etkileme (6222 sayılı Kanun) suçlarından tutuklanmaları istemiyle sevk edildi.

Ümi̇t Kaya 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahi̇s ve Şans Oyunları Düzenlenmesi̇ Kanuna Muhalefetten tutuklandı.

Tutuklama istemiyle sevk edilenler:

Ahmet Abdullah Çakmak

Eren Karadağ

Uğur Adem Gezer

Emrah Çelik

Yunus Emre Tekoğul

İzzet Furkan Malak

Bartu Kaya

Arda Türken

Muhammed Furkan Özhan

Yusuf Özdemir

Murat Sancak

Orkun Özdemir

Kadir Kaan Yurdakul

Faruk Can Genç

Alassane Ndao

Ensar Bilir

Oktay Aydın

Yücel Gürol

Mert Hakan Yandaş

Ersen Dikmen

Kerem Yusuf Sirkeci

Emircan Çiçek

Ahmet Okatan

Gürhan Sünmez

Mehmet Emin Katipoğlu

Volkan Erten

Şahin Kaya

Ümit Kaya

Metehan Baltacı

10 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Bahis soruşturma kapmasında gözaltına alınan , Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, , Zorbay Küçük ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“MURAT SANCAK’IN HESABINDA MİLYARLIK PARA TRANSFERİ”

Sevk yazısında, şüpheli Murat Sancak hakkında alınan MASAK raporunda, 2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasında gerçekleştirdiği işlemler hariç toplam bin 157 işlemde 1 Milyar 226 Milyon 831 bin 677 TL tutarlı para transferi aldığı, 8 bin 799 işlemde 1 Milyar 197 milyon 469 bin 550 TL tutarlı para transferi gönderme işleminin bulunduğu tespit edildi. Sancak’ın kendisinin ve ortağı olduğu Adana Demirspor Kulübü, Adana Demirspor Futbol A.Ş. ve Adana Demirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret A.Ş. ile çok yüksek tutarlı para transferi işlemlerinin bulunduğu, yasadışı bahis kapsamında işlem kaydı bulunan bir çok şahıs ile aralarında para transferinin olduğu ifade edildi. Ayrıca bahse konu raporda kaynağı hakkında bilgi belge sunulamayan yüksek tutarlı nakit işlemlerinin tespit edildiği, yine hakkında yakalama kararı olan Metin Korkmaz ile yüksek miktarda para transferlerinin bulunduğu, savunmasında bahse konu para transferlerini net olarak açıklayamadığı anlatıldı.

5 İSME "ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİ" SUÇUNDAN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılığın Ahmet Okatan, Gürhan Sönmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Şahin Kaya ve Volkan Erten’in “şike ve teşvik primi” suçundan tutuklanmasını talep ettiği sevk yazısı ortaya çıktı.

“ANKARA BATI BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI”

Savcılığın sevk yazısına göre, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta, 28 Nisan 2024 tarihinde Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’ında Ankaraspor-Nazilli Belediyespor erkek futbol takımları arasında oynan maç sonrasında futbol oyununun doğal akışına uygun olmayan iddialar nedeniyle, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 11. maddesi uyarınca Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 01 Mayıs 2024’te resen soruşturma başlatılı.

“ANKARASPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR BAŞKANLARI MAÇTAN ÖNCE VE SONRA GÖRÜŞTÜ”

Dosyaya giren 04 Haziran 2024 tarihli bilirkişi raporuna göre; “Ankaraspor başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ile Nazilli Belediyespor başkanı Şahin Kaya arasında maç öncesi yani 28 Nisan 2024 günü saat 13.47’de, maçtan sonra 28 Nisan 2024 günü 17.06’da ve maç oynandıktan bir gün sonra 29 Nisan 2024 günü saat 14.29’da telefon görüşmeleri olduğu belirtildi.”

“MAÇIN BERABERE BİTMESİ Mİ AYARLANDI?”

Savcılığın sevk yazısında TFF aralarında anlaşma bulunan Sportradar isimli olaylı müsabaka raporuna da yer verildi. Maçın sonucunun etkilendiğine dair açık ve güçlü bahis kanıtları bulunduğu kaydedildi. Buna göre; Bahis şirketlerinin 82/118’i (%69) maçın berabere biteceğine dair son derece şüpheli maç öncesi bahislerinin ardından maç öncesi bahislerini erkenden kapattı. Maçın berabere biteceğine dair maç öncesi bahisçilerin maçın başlamasından önceki günün sabahında ortaya çıktığı ve aynı günün öğleden sonrasında sektör genelinde yoğunlaştı.

“TOP ÇEVİRDİLER, BASKI KURMADILAR, ZAMAN GEÇİRDİLER”

Müsabakanın her iki takım için de top çevirme şeklinde geçtiği anlatılan yazıda, “Takımların birbirine baskı kurmadıkları, zaman geçirmek maksatlı defans oyuncularına ya da kaleciye geri pas yaptıkları, gol atma ya da birbirine üstünlük kurma amacında olmadıkları zaman zaman sakatlıklar sebebiyle maçın durduğu, Müsabakanın tek gol pozisyonu olabilecek anının ise maçın 89.dakika 40.saniyesinde gerçekleştiği, pozisyonda Nazilli Belediyespor oyuncusunun rakip kaleye doğru atak yaptığı, kaleci ile karşı karşıya kalamadan bu atağın Ankaraspor'lu oyuncular tarafından engellendiği, Nazilli Belediyespor oyuncusunun topu kaybetmesinden sonra topa yakın mesafede olmasına karşın topu tekrardan kazanmak için hiçbir çaba sarf etmediği, sonrasında topun Ankarasporlu futbolcu tarafından ceza sahasının dışındaki kendi oyuncusuna verilmek suretiyle uzaklaştırıldığı, hakemin oyunu durdurmasından sonra müsabakanın her iki takım için de top çevirme şeklinde geçtiği, takımların birbirlerine baskı kurmadıkları, zaman geçirmek maksatlı defans oyuncularına yada kaleciye geri pas yaptıkları, gol atma yada birbirlerine üstünlük kurma amacında olmadıkları, zaman zaman sakatlıklar sebebiyle maçın Ankaraspor’lu oyuncunun topu taça attığı, hakemin Raşit Yöntem olduğu anlaşılan oyuncunun yanına gittiği, pozisyon sonrası Ankarasporlu 3 futbolcu pozisyona giren Nazilli Belediyespor oyuncusuna tepki gösterdi”

Yazıda her iki takıma ait maç istatistiklerini gösterir tabloya da yer verildi.

(Toplam Şut: 0, İsabetli Şut: 0, İsabetsiz Şut: 0, Engellenen Şut: 0, Direkten Dönen Şut: 0, Taç Atışı: Ankaraspor: 24 Nazilli Belediyespor: 21, Faul: Ankaraspor: 0, Nazilli Belediyespor: 5, Ofsayt: Ankaraspor: 1 Nazilli Belediyespor: 0, Korner: Ankaraspor: 2 Nazilli Belediyespor: 0, Sarı Kart: Ankaraspor: 0 Nazilli Belediyespor: 0, Kırmızı Kart: Ankaraspor: 0 Nazilli Belediyespor: 0)

“MAÇI BAĞLADIM DİYORMUŞSUN BÖYLE ŞEYLER KONUŞMA”

Ayrıca yine şüpheli Şahin KAYA’dan alınan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede “Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankaraspor’a ondan bizim biran önce görüşmemiz lazım dayı” şeklinde maçtan önce yapılmış konuşma içerikleri ve ‘Her yerde konuşuyormuşsun ‘ben maçı bağladım aradım’ diye böyle şeyler söyleme dayı” şeklinde maçtan sonra mesajları olduğu tespit edildi. Ayrıca yasa dışı bahis sitelerinden sahibi olduğu futbol kulübüne yasa dışı bahis oynandığına dair kupon görsellerine de ulaşıldı. Tumbet isimli yasa dışı bahis sitesine ait kuponda; 09 Ekim 2024 tarihinde Nazilli-Soma arasında oynanan maça karşılıklı gol var oynadığına dair resmi konuştuğu kişiye gönderdiği ortaya çıktı. Söz konusu maçla ilgili yapılan açık kaynak araştırmasında maçı Somasporun 5-1 kazandığı ortaya çıktı. Maçtan 2 gün önce Ankaraspor başkanına konum bilgisi gönderdiği de tespit edildi.

Savcı yazısında; beraberlik skoru ile Ankaraspor’un play offlara kalması, Nazilli Belediyespor’un da ligde kalması kesinleşecekti. Taraflar, bu skordan bu hali ile menfaat elde etti. Bu bağlamda HTS kaydı ve dijital materyal raporundan da anlaşılacağı üzere, kulüp başkanları aralarında müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla maçın sonucunun berabere bitmesi için anlaştıkları ileri sürüldü. Bu anlaşmanın Ankaraspor kulübü sahibi Ahmet Okatan’dan habersiz olması hayatın olağan akışına aykırı olarak açıklandı. Tarafların aralarında vardıkları bu anlaşmayı teknik heyete ve oyuncular aktardıkları, oyuncu grubunun da bu anlaşmaya uygun olacak şekilde maç içerisinde şut atmadıkları gibi maçta gol tehlikesinin yaşanmadığı belirtildi. Teknik heyetin de oyuna anlaşma doğrultusunda müdahale etmediğinin raporlarla sabit olduğu belirtildi.

PARAYI MERT GÖNDERDİ, BAHİSİ ERSİN OYNADI

Sevk yazısında, Mert Hakan Yandaş’ın şüpheli Ersen Dikmen’e 4 Aralık 2021-26 Ekim 2025 tarihleri arasında toplamda 4 milyon 453 bin TL tutarında para transferi yaptığı, Ersen Dikmen’in gelen bu parayı kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine gönderdiği daha sonra şüpheli Ersen Dikmen’in de şüpheli Mert Hakan Yandaş’a 2 milyon 60 bin TL gönderdiği belirtildi.

Şüpheli Ersen Dikmen’in şüpheli Mert Hakan Yandaş’tan para transferi almaya başladığı tarih olan 4 Aralık 2021 ve sonrasında yasal bahis siteleri üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübü’nün futbol maçları da dahil olmak üzere çok sayıda bahis kuponunun bulunduğu belirtildi. Mert Hakan Yandaş'ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımına bahis oynandığına dair kupon görsellerinin bulunduğunun tespit edildiği belirtilerek böylelikle Mert Hakan Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen üzerinden oynadığı futbol takımından bağımsız olarak bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu ifade edildi.

TELEFONDAN MESAJLAR VE KUPON GÖRSELLERİ ÇIKTI

Sevk yazısında, Ersen Dikmen’in dijital materyallerinde yapılan incelemelerde Mert Hakan Yandaş ile olan para transferlerine ait bilgilendirme mesajları ile whatsapp grubu içerisinde bahis oynanmasına ilişkin çok sayıda mesaj ve kupon görseli olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

“27 MÜSABAKAYA BAHİS OYNADI”

Sevk yazısında, şüpheli Metehan Baltacı’nın … isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu belirtilerek, Baltacı’nın Galatasaray Spor Kulübünde oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığı, oynama şekli olarak kendi takımı ‘kazanır ve 2,5 üst gol olur’ şeklinde bahis aldığı belirtildi. Baltacı’nın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, 2021 yılına ait whatsapp mesajında ... isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resmi olduğu ifade edildi.

Baltacı’nın 2024 yılına ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde Ufuk isimli şahsa ‘Urfa Eyüp kg' şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajların tespit edildiği belirtildi. Yine üç farklı yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı adı ve paralo ile giriş yaptığı anlatıldı.

AHMET ÇAKAR'IN GÖZALTI KARARI KALDIRILDI

Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı. Çakar'ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için talimat verildi