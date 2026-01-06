Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Cengiz Ünder'e Mert Günok indirimi! - Beşiktaş Haberleri

        Cengiz Ünder'e Mert Günok indirimi!

        Beşiktaş ile yollarını ayıran Mert Günok'un Fenerbahçe'ye imza atması beklenirken, siyah-beyazlılar da Cengiz Ünder'in bonservisini almaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'in 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandığı takdirde; sarı-lacivertlilerin bu rakamda 1 milyon Euro indirime gideceği öğrenildi.

        Giriş: 06.01.2026 - 11:38 Güncelleme: 06.01.2026 - 18:04
        Beşiktaş'ta Mert Günok'ün kadro dışı kalmasının ardından Fenerbahçe, tecrübeli kaleci için devreye girmişti.

        İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre; Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunun kullanılması halinde bu rakamda indirime gidilecek.

        1 MİLYON EURO'LUK İNDİRİM

        Eğer Mert Günok F.Bahçe'ye imza atar ve Beşiktaş da Cengiz Ünder'in opsiyonunu kullanırsa; opsiyonda 1 milyon Euro'luk indirim yapılacak.

        6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan 28 yaşındaki oyuncunun opsiyonu, böylelikle 5 milyon Euro'ya düşecek.

        Sezon başında Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder, 11 maçta 524 dakika sahada kaldı ve 4 gol - 2 asistlik katkı sağladı.

