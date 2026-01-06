Cengiz Ünder'e Mert Günok indirimi!
Beşiktaş ile yollarını ayıran Mert Günok'un Fenerbahçe'ye imza atması beklenirken, siyah-beyazlılar da Cengiz Ünder'in bonservisini almaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'in 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandığı takdirde; sarı-lacivertlilerin bu rakamda 1 milyon Euro indirime gideceği öğrenildi.
Beşiktaş'ta Mert Günok'ün kadro dışı kalmasının ardından Fenerbahçe, tecrübeli kaleci için devreye girmişti.
İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre; Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunun kullanılması halinde bu rakamda indirime gidilecek.
1 MİLYON EURO'LUK İNDİRİM
Eğer Mert Günok F.Bahçe'ye imza atar ve Beşiktaş da Cengiz Ünder'in opsiyonunu kullanırsa; opsiyonda 1 milyon Euro'luk indirim yapılacak.