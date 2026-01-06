ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyesi Danimarka'ya bağlı Grönland'ı almak istemesi Avrupa'da büyük bir tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere ve Danimarka liderleri, Trump'a karşı ortak bir açıklama yayımladı.

Grönland'ın Grönland'da yaşayan insanlara ait olduğunu vurgulayan Avrupalılar, Kuzey Kutbu'nda güvenliğin ABD'nin de içinde bulunduğu NATO ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler'in ilkelerini, egemenlik ve toprak bütünlüğü hakkını her zaman savunacaklarını belirten Avrupalı liderler şunları ifade etti:

"Grönland'ın geleceğine sadece Grönland ve Danimarka karar verecektir. NATO, Kuzey Kutbu bölgesinin bir öncelik olduğunu açıkça belirtmiştir ve Avrupalı müttefikler bu konuda adımlarını hızlandırmaktadır. Biz ve diğer birçok müttefik, Kuzey Kutbu'nun güvenliğini sağlamak ve düşmanları caydırmak için varlığımızı, faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı artırdık."

ABD lideri Trump, Grönland'ın ABD'ye bağlanması konusunda ısrarından geri adım atmış değil.