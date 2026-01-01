Habertürk
        Tunceli'de 2026'nın ilk bebeği 'Sahra' dünyaya geldi

        Tunceli’de 2026’nın ilk bebeği ‘Sahra’ dünyaya geldi

        Polikistik over nedeniyle yıllarca tedavi gören Mevlüde–Dursun Çelik çifti, kendiliğinden gelişen gebelikle kızları Sahra'ya kavuştu. 2026'nın "hediyesi" 00.47'de Tunceli'de doğdu, aile ve hastane sevince boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 20:50 Güncelleme: 01.01.2026 - 20:53
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        Tunceli'de yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Sahra bebek, 8 yıldır çocuk sahibi olmayı bekleyen Çelik ailesinin de hasretini sona erdirdi.

        Uzun yıllar tedavi görmelerine rağmen sonuç alamayan Mevlüde ve Dursun Çelik çifti, kendiliğinden gelişen gebelikle büyük mutluluk yaşadı. Gebelik sürecinin sorunsuz ilerlediği öğrenilirken, doğum yeni yıl gecesi saat 00.47’de gerçekleşti.

        Sahra bebeğin dünyaya gelişi aileyi ve hastane çalışanlarını sevindirdi. Anne Mevlüde Çelik, kızının dünyaya gelmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, “Evliliğimizin 8’inci senesindeyiz. Normalde polikistik over rahatsızlığım vardı. Sürekli tedavi gördüm, hiçbir sonuç alamadık. Kızımız bizi kendiliğinden tercih etti. Hiçbir tedavi görmüyorken hamile olduğumu Bursa’da öğrendim. 6 aydır buradayız. Eşimin görevi dolayısıyla geldik ve kızımız da burada doğmayı tercih etti” dedi.

        ‘KIZIMIZ 2026’NIN BİZE HEDİYESİ’

        2026 yılın hediyesinin kızı olduğunu belirten baba Dursun Çelik ise, “Kızımız 2026’nın bize hediyesi. Allah-u Teala bize Sahra’yı hediye etti. Ona ne kadar şükretsek azdır. Biz evleneli 8 yıl oldu. O kadar tedavi gördük, hastanelere gittik. Hiçbir cevap alamadık ve sonuç göremedik. Kafamızda bitirdik, ‘artık olmayacak’ diye bırakmıştık. Sonra bir sabah böyle bir habere uyandık. Sevinçten havalara uçtuk. Allah isteyen, bekleyen herkese nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Rabbim kimseyi bekletmesin. Gerçekten sabreden derviş muradına erermiş, bu söz boşuna söylenmemiş. Sahra’nın anneannesi ve dedesinin de bugün doğum günü” diye konuştu.

        #Tunceli
        #Sahra bebek
        #haberler
