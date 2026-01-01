Habertürk
        Haberler Magazin Jackie Chan: Gazzeli çocuklar için ağladım

        Jackie Chan: Gazzeli çocuklar için ağladım

        Dünyaca ünlü oyuncu Jackie Chan, Gazze'de yaşanan dramla ilgili konuştu. Chan, bölgede yaşananların kendisini derinden etkilediğini belirterek, katıldığı programda; "Dayanamadım, ağladım. Yaşlanabilmek aslında bir lütuftur" ifadelerini kullandı

        Giriş: 01.01.2026 - 15:31 Güncelleme: 01.01.2026 - 15:57
        "Gazzeli çocuklar için ağladım"
        Jackie Chan, Çin'de vizyona giren 'Unexpected Family' filminin ön gösterimi için katıldığı etkinlikte Gazzeli çocuklar için ağladığını söyledi.

        71 yaşındaki Çinli oyuncu, Gazze’den gelen görüntüleri izlediği sırada gözyaşlarını tutamadığını belirterek, bölgede yaşananların kendisini derinden etkilediğini açıkladı.

        Ünlü oyuncu, Gazze’deki bir çocuğun videosunu izlerken yaşadığı duygusal anları da paylaştı. Chan, "Ona, 'büyüyünce ne olacaksın?' diye sordular. Dedi ki; 'Bizim burada çocuklar büyümez. O cümleyi kurarken yüzünde en ufak bir ifade yoktu. O an gözyaşlarım boşaldı. Gazze'nin çocukları her gün bombalanıyor, görüyorsunuz. Dayanamadım, ağladım. Yaşlanabilmek aslında bir lütuftur" ifadelerini kullandı.

        Jackie Chan, filmlerindeki akrobatik dövüş sahneleriyle hafızalarda yer edindi. Chan, dünyaca ünlü bir hayırsever ve Forbes Dergisi'nin 'En İyi 10 Ünlü' kişilerinden biri olarak seçilmişti.

