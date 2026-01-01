Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.261,52 %0,37
        DOLAR 42,9562 %0,00
        EURO 50,5515 %0,07
        GRAM ALTIN 5.966,21 %0,22
        FAİZ 37,22 %0,11
        GÜMÜŞ GRAM 98,94 %0,85
        BITCOIN 87.562,00 %-0,10
        GBP/TRY 57,9959 %0,13
        EUR/USD 1,1745 %-0,01
        BRENT 60,85 %-0,78
        ÇEYREK ALTIN 9.754,75 %0,22
        Haberler Ekonomi Para Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı - Para Haberleri

        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı

        Bulgaristan'ın Euro Bölgesi'ne bugün resmen katılmasıyla ülkenin uzun yıllardır kullandığı Bulgar levası yerini euroya bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 11:42 Güncelleme: 01.01.2026 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İlk kez 1881 yılında basılan ve dolaşıma sokulan Bulgar levası, bugün itibarıyla resmi para birimi olmaktan çıktı.

        Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) Başkanı Dimitar Radev, Euro Bölgesi'ne katılıma ilişkin yaptığı basın açıklamasında, euronun sadece bir para birimi değil, aynı zamanda bir aidiyet simgesi olduğunu ifade etti.

        Bulgar levasının Bulgaristan'ın tarihinin ve toplumsal hafızasının ayrılmaz bir parçası olarak kalacağını vurgulayan Radev, "Bugün 'Hoş geldin Bulgaristan' sözleri Frankfurt'ta, Brüksel'de, Lüksemburg'da ve Avrupa'nın daha pek çok yerinde duyuluyor ve görülüyor. Oradaki dostlarımıza cevabımız kısa ve nettir. 'Teşekkürler dostlar. Biz zaten evimizdeyiz.'" dedi.

        REKLAM

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın Euro Bölgesi'ne katılımının, yıllar süren kararlı çalışma ve özverinin bir sonucu olduğunu belirtti.

        Bulgaristan'ı tebrik eden von der Leyen, euroya geçişin daha kolay ödemeler, daha rahat seyahat imkanları ve Bulgar işletmeleri için birçok yeni fırsat anlamına geldiğini ifade etti.

        Ülkede, bir ay boyunca hem leva hem de euro tedavülde olacak. 1 Şubat'tan itibaren ise ülkede sadece euro kullanılacak.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otomotiv fiyatları 2026'da artacak mı?

        Otomotiv fiyatları 2026'da artacak mı? Detayları Habertürk Otomotiv Yazarı Yiğitcan Yıldız aktardı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Yasak aşkını boğup yakmıştı! Karı koca canilere büyük ceza!
        Yasak aşkını boğup yakmıştı! Karı koca canilere büyük ceza!
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        Meteoroloji saat verip uyardı! Sıcaklık daha da düşüyor... 7 bölgede kar var!
        Meteoroloji saat verip uyardı! Sıcaklık daha da düşüyor... 7 bölgede kar var!
        İstanbul'dan kar manzaraları
        İstanbul'dan kar manzaraları
        Mamdani yemin etti
        Mamdani yemin etti
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"