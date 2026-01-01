Konya'nın Güneysınır ilçesinde, 19 yıl önce yakılarak öldürülen Yeter Öztürk'ün (25), katil zanlısının gönül ilişkisi yaşadığı Adem Sayan (50) olduğu ortaya çıkmıştı.

25 yaşında katledilen Yeter Öztürk.

YETER'İ BOĞDU, YAKTI, GÖMDÜ

AA'daki habere göre Adem Sayan, ayrıldığı kız arkadaşı Öztürk'ün gittiğini, burada çıkan tartışmada genç kadını darp edip, boğarak öldürdüğünü itiraf etmişti. Katil zanlısı Sayan ile Yeter'in cesedini birlikte yakmaya gittiği eşi Havva Sayan tutuklanmıştı.

Yeter Öztürk'ün katili Adem Sayan.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTILAR

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan Adem Sayan ve eşi Havva Sayan, müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen Adem Sayan, olay günü tartıştığı maktulün kendisine kül tablası fırlattığını öne sürdü.

CAM ŞİŞE ATTIĞINI SÖYLEDİ

Bunun üzerine cam şişe atarak karşılık verdiğini anlatan Adem Sayan, şöyle konuştu: "Sol tarafından boğazına doğru isabet etti, yere düştü. Bunun üzerine 155'i aradım. Kısa bir süre konuştum. Ancak hareketsiz olduğunu görünce de korktum. 'Ölmüştür' diyerek evden çıktım. O telaşla eşimin yanına gittim, olayı anlattım. Aramızdaki ilişkiyi o gün öğrendi. Şişe vurduğumu söyledim. Bunun üzerine kendisi 'Gidelim belki ölmemiştir.' dedi. Birlikte evden çıktık. Oraya geldiğimizde nefes almıyordu. Eşim oradan ayrılmak isteyince baskı yaptım. Birlikte araca bindik. Eşim arka koltuğa oturdu. Aracı kilitledim. Yukarıdan cenazeyi alıp aracın arka koltuğuna yerleştirdim. Daha sonra yola çıktık."