        NASA'nın paylaştığı Akyaka, BM'nin 'En iyi turizm köyleri' listesinde

        NASA'nın paylaştığı Akyaka, BM'nin 'En iyi turizm köyleri' listesinde

        Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 22 Nisan 2021'de Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "Vay be. Güzelliğini yaşayın" notuyla paylaştığı 'Kadın Azmağı'nın bulunduğu Muğla'nın 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi, Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Örgütü'nün açıkladığı 2025'in 'En iyi turizm köyleri' listesinde yer alıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 11:08 Güncelleme: 01.01.2026 - 11:08
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi, her mevsimde ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

        Özellikle Akyaka'nın yanı başından ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek, Gökova Körfezi'ne akan Kadın Azmağı, doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor. 1200 metre uzunluğundaki azmağın serinliği, su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balıkları, su üzerinde süzülen ördekleriyle görsel şölen sunuyor.

        KRİTERLERLE DEĞERLENDİRİLDİ

        NASA'nın, 22 Nisan 2021'de Dünya Günü'nde Instagram hesabından "Vay be. Güzelliğini yaşayın" ifadesiyle paylaştığı Kadın Azmağı'nın yer aldığı Akyaka Mahallesi, bir gurur daha yaşattı. BM Turizm Örgütü tarafından beşincisi düzenlenen 'En iyi turizm köyleri' girişimi kapsamında, 29 ülkeden 52 köy ödüle layık görüldü.

        Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ile Orta Doğu'dan gelen 270'ten fazla başvuru arasından seçilen köyler, kültürel mirasın korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve turizmin yerel kalkınmaya katkısı gibi kriterlerde değerlendirildi. Liste, Çin'in Huzhou kentinde düzenlenen törenle açıklandı. Ayrıca 20 köy 'Yükseltme Programı'na dahil edilerek gelecekte 'En İyi Turizm Köyü' ünvanı alabilmeleri için destek kapsamına alındı.

        Türkiye'nin dört farklı bölgesinden seçilen köyler, ülkenin kültürel çeşitliliğini ve sürdürülebilir turizm vizyonunu dünyaya tanıtıyor. Akyaka Mahallesi, doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla dünyanın en iyi turizm destinasyonları arasında gösterildi.

        "BURAYA GELENLER ÇEVREYE DUYARLI OLMALI"

        Akyaka'da restoran işletmeciliği yapan Çetin Ceylan, 1991 yılından bu yana Akyaka'da yaşadığını ifade ederek, “Burası doğasıyla çok güzel bir yer. Kısa sürede bu kadar fazla su biriktiren bir azmağımız var. Doğal güzellikleriyle ve deniziyle tertemiz" dedi.

        Akyaka'da yaşayan Çağla Su Özcan ise “2014'ten beri burada yaşıyorum. Kocaeli'den üniversite eğitimi için Akyaka'yı bilerek geldim ve burada kaldım. Bu sene 11 yıl olacak. Akyaka denilince herkesin aklına doğa, sakinlik ve yeşillik geliyor. Özellikle buraya gelenlerin çevreye duyarlı olmalarını istiyorum" diye konuştu.

        #Akyaka
        #nasa
        #BM
        #en iyi turizm köyleri
