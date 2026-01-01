Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'dan kar manzaraları | Son dakika haberleri

        İstanbul'dan kar manzaraları

        Megakent İstanbul'da dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 10:18 Güncelleme: 01.01.2026 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'dan kar manzaraları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul’da yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte, bazı ilçelerin özellikle yüksek kesimleri ile binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

        AA'da yer alan habere göre Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde etkisini gösterdi.

        Özellikle Anadolu Yakası'nda bulunan Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da binaların çatıları, araçların üstü, yeşil alanlar ve yüksek kesimlerde kar görüldü.

        Gece aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rize'de fırtına; dalgalar sahil yoluna ulaştı

        Rize'nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde Karadeniz Sahil Yolu kıyılarına vuran dev dalgalar dron ile görüntülendi. Görüntülerde, sahilde dalgaların boyunun zaman zaman metrelerce yukarı çıktığı, denizin yükselmesi ve sahil bandındaki gelgitlerin boyutu gözler önüne serildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Mamdani yemin etti
        Mamdani yemin etti
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri