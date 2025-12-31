Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı: 2029 planı!

Görüşmelerde en hassas başlık ekonomik şartlar olacak. Lautaro Martinez’in ardından yıllık 6,5 milyon Euro ile takımın en yüksek maaş alan oyuncularından biri olan Hakan için Inter cephesinin ücret artışına temkinli yaklaştığı belirtiliyor. Şubat ayında 32 yaşına girecek olan yıldız futbolcu için kulübün önceliği, mevcut maaş seviyesini koruyarak sözleşme süresini uzatmak.