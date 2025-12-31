Habertürk
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı: 2029 planı!

        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı: 2029 planı!

        Transferde adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki geleceği netleşiyor. İtalyan kulübü, 2027'de sona erecek sözleşmeyi 2029'a kadar uzatmak için görüşmelere hız vermeye hazırlanırken, maaş şartları sürecin en kritik başlığı olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 10:58 Güncelleme: 31.12.2025 - 10:58
        1

        Transferde adı Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu’nun Inter’deki geleceği netleşiyor.

        2

        Calciomercato’nun haberine göre, teknik direktör Cristian Chivu’nun oyun planında merkezde yer alan tecrübeli futbolcu için kulüp, yılın ilk günlerinden itibaren sözleşme yenileme çalışmalarına hız verecek.

        3

        INTER, SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR

        Mevcut sözleşmesi 2027’de bitecek olan milli futbolcu için Inter’in yol haritası açık: Kontratı 2029’a kadar uzatmak. Menajeri Gordon Stipic ile kulüp arasındaki temasların arttığı, Ocak ayından sonra sürecin resmiyet kazanacağı ifade ediliyor. Yönetim ise takım içi dengeleri korumak adına görüşmeleri sakin ve kontrollü bir şekilde yürütmeyi amaçlıyor.

        4

        Görüşmelerde en hassas başlık ekonomik şartlar olacak. Lautaro Martinez’in ardından yıllık 6,5 milyon Euro ile takımın en yüksek maaş alan oyuncularından biri olan Hakan için Inter cephesinin ücret artışına temkinli yaklaştığı belirtiliyor. Şubat ayında 32 yaşına girecek olan yıldız futbolcu için kulübün önceliği, mevcut maaş seviyesini koruyarak sözleşme süresini uzatmak.

        5

        Şimdilik taraflar arasında olumlu bir hava var. Inter, Hakan Çalhanoğlu’nu yalnızca bugünün değil, geleceğin de önemli bir parçası olarak görüyor.

        6

        Inter forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

