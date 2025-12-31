Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, Mahir A.’nın (46) sahibi olduğu yemek şirketinin konkordato ilanıyla gıda üzerine satış yapan şirketleri dolandırdığı ihbarıyla çalışma yaptı.

BİR YILDA 328 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

DHA'daki habere göre teknik ve fiziki takip başlatan polis, Mahir A. ile Yakup K.’nin (49) elebaşılığını yaptığı örgütün, güven sağladığı 22 gıda firmasını 1 yılda 328 milyon lira dolandırdığını tespit etti.

POLİS 25 ŞÜPHELİYİ BELİRLEDİ

Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelilerin kendi şirketlerinde çalışan kişilerin ve yakınlarının üzerine 8 paravan şirket kurduğu, mal varlıklarını da bu şirketler üzerinden kaçırmaya çalıştığını saptadı. Polis, yaklaşık 10 ay süren takibin ardından Mahir A. ve Yakup K.’nin de aralarında olduğu 25 şüphelinin kimliğini deşifre etti.

1.5 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Öte yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) araştırmasında, şüphelilerin banka hesaplarında 1 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyar 500 milyon liralık para trafiğinin olduğu belirtildi.

VARLIKLARINI YAKINLARINA DEVRETTİLER

Elebaşı Yakup K. ile şirketlerinde yönetici pozisyonunda olan Mahir A.’nın, dolandırdıkları kişilere paravan şirketler üzerinden karşılıksız çek verdiği, mal varlıklarını da yakınlarına devrettiği belirlendi.

BANKA KASASINDAN 8 KİLO ALTIN ALDI Polisin takibi sırasında şebeke üyelerinden Meryem V.’nin kentte bir banka şubesine gittiği, buradaki kasadan 1’er kiloluk 8 külçe altını teslim almaya çalıştığı saptandı. Takipteki polis, altınları çantasına koyduktan sonra banka şubesinden çıkan Meryem V.’yi durdurdu. Çantasındaki altınları ele geçiren polis, Meryem V.’yi de gözaltına aldı. 25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Ekipler, bu tespitlerle, Adana merkezli 10 ilde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, Mahir A. ve Yakup K.’nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. REKLAM Şüphelilerin adresleri ve araçlarında ekiplerin aramalarında, 285 bin 800 lira, 11 bin 943 dolar, 2 bin 370 avro, 7 milyon 745 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası, farklı kişiler adına düzenlenmiş 249 çek, 111 senet, 9 tapu, 26 ayrı şirkete ait kaşe, çok sayıda şirket evrakı ve dijital materyal ele geçirildi. 348 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 348 milyon lira olan, aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu 25 araç, farklı illerde 29 ev, arsa ve ofis ile Meryem V.’nin çantasında ele geçirilen 8 kilo altına da el konuldu.