        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi

        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi

        Yeni Zelanda yeni yıla "merhaba" diyen ilk ülke oldu. Yeni Zelanda, en büyük kenti Auckland'da yapılan havai fişek gösterisiyle 2026'yı karşılayan ilk büyük şehir olarak kayıtlara geçti. Avustralya da TSİ 16.00'da yeni yıla girdi.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 14:11 Güncelleme: 31.12.2025 - 16:09
        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi
        Dünyanın dört bir yanında ülkelerin 2026 yılına girmesine saatler kala, yeni yıl heyecanı Pasifik'ten başlayarak dünyaya yayılıyor. 2026’ya giren ilk ülke, her yıl olduğu gibi yine Yeni Zelanda oldu.

        Yeni Zelanda’nın en büyük kenti Auckland, Sky Tower’dan yapılan görkemli havai fişek gösterisiyle 2026’yı karşılayan ilk büyük şehir olarak kayıtlara geçti. Kentte düzenlenen ışık ve ses gösterileri, yeni yıl coşkusunu binlerce kişiye yaşattı.

        Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya da yeni yıla TSİ 16.00'da girdi.

        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

        Youtube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla tutuklanan ve 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedilen Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi.

