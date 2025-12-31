Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi

Dünyanın dört bir yanında ülkelerin 2026 yılına girmesine saatler kala, yeni yıl heyecanı Pasifik'ten başlayarak dünyaya yayılıyor. 2026’ya giren ilk ülke, her yıl olduğu gibi yine Yeni Zelanda oldu.

Yeni Zelanda’nın en büyük kenti Auckland, Sky Tower’dan yapılan görkemli havai fişek gösterisiyle 2026’yı karşılayan ilk büyük şehir olarak kayıtlara geçti. Kentte düzenlenen ışık ve ses gösterileri, yeni yıl coşkusunu binlerce kişiye yaşattı.

Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya da yeni yıla TSİ 16.00'da girdi.