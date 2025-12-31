Gayrimenkulde rekor yılı

Gayrimenkulde 2025 rekor yılı olarak tarihe geçti. Konut ve konut dışı satışın toplamıyla ortaya çıkan gayrimenkul seviyesi yılın son günlerinde 3 milyon 300 bin seviyesine gelerek tarihin en yüksek satış adedine ulaştı. Önceki rekor 3 milyon 234 bin satışla 2022 yılına aitti.

Konut kategorisi de ayrıldığında de 1 milyon 600 bin seviyesi aşılarak tarihin en çok konut satılan yılı yaşandı. Konut faizlerinin yüksek satış sayılarına ulaşılan yıllara göre bir hayli yüksek olduğu 2025'te peşin ağırlıklı satışlarla rekora ulaşıldı.

FİYATLAR YIL BOYUNCA ENFLASYONU AŞMADI

Yüksek faize rağmen konut satışlarındaki artışın en önemli sebeplerinden birisi de fiyatların enflasyona göre daha az artması oldu. Konut Fiyat Endeksi'nde TCMB son olarak Kasım 2025 verilerini paylaştı. 21 ay sonra ilk kez konut fiyatlarında reel artış görüldü. Yüzde 0,3 oranındaki artışta, aynı ay enflasyonun beklenenin aşağısında gelmesi de etkili oldu. Özetlemek gerekirse konut fiyatları, krediye ulaşımın zor olmasının da etkisiyle bu yıl enflasyonun üzerinde bir artış görmedi.

SOSYAL KONUTTA GAZA BASILDI

Gayrimenkul sektörü için yılın en önemli gelişmelerinden biri de sosyal konut tarafında yaşandı. 81 ilin tamamını kapsayan projeyle 500 bin sosyal konut için başvurular alındı. Yılın son gününde kura çekimleri başladı. Proje kapsamında ayrıca kira fiyatlarının dengeye getirilmesi amacıyla, İstanbul'da kiralanmak üzere 15 bin konut üretilecek.