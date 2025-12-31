Kahvehanedeki çifte cinayette sır perdesi aralandı!
Adana'da, kahvehanede 25 yaşındaki Tolgahan Akyüz ile arkadaşı 22 yaşındaki Berdan Balsak'ın öldürüldüğü silahlı kavgaya karıştığı belirlenen iş yeri sahibi 61 yaşındaki Kafur U. ile 10 şüpheli tutuklandı. Kafur U.'nun, Akyüz ile Balsak'a, "Hasımlarınız var. Buraya girip, çıkmanız bizi de tehlikeye düşürüyor. Size oyun yok" dediği, kavganın bu nedenle çıktığı belirtildi
Adana'da olay, 27 Aralık’ta saat 02.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. Kafur U. (61), kahvehanesine oyun oynamaya gelen Tolgahan Akyüz (25) ile arkadaşı Berdan Balsak’ı (22) iş yerine almak istemeyince aralarında tartışma çıktı.
SOKAKTA SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI
DHA'daki habere göre kahvehanedekilerin de karışmasıyla büyüyen tartışma, sokakta silahlı kavgaya dönüştü. İş yerinin üst katından tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı.
İKİ ARKADAŞ HASTANEDE ÖLDÜ
Silahlardan çıkan kurşun ve saçmalar baş ve göğsüne isabet eden Akyüz ile göğsünden vurulan Balsak, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.
"HASMINIZ VAR BİZ TEHLİKEYE DÜŞÜYORUZ"
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kafur U.’nun da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin kimliklerini belirledi.
Kafur U.’nun olay günü Akyüz ile Balsak’a, "Sizin hasımlarınız var. Buraya girip, çıkmanız bizi de tehlikeye düşürüyor. Size oyun yok” dediği, kavganın bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı.Hayatını kaybeden Tolgahan Akyüz (solda) ve Berdan Balsak (sağda).
11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, Kafur U.’nun yanı sıra kavgaya karıştığı belirlenen Bekir A. (23), Ömer U. (19), Yavuz U. (38), Yılmaz U. (41), Aydın K. (46), Ramazan A. (48), İsmail A. (41), Diyar K. (20), Kansu S. (18), Onur U.’yu (34) adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde 4 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
TÜM ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Emniyetteki sorgularında silahları kendilerinin kullanmadığını öne süren 11 şüpheli, işlemlerinin ardından ‘Kasten öldürme’ suçundan sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
BALİSTİK İNCELEME YAPILACAK
Ele geçirilen silahlar ise incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi. Balistik incelemenin ardından silahları kimin kullandığının belirleneceği bildirildi.