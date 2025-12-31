İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti

Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı.

Buna göre yurt dışından akıllı telefon alanların, yurt içinde cihazlarını kullanabilmek için ödemesi gereken kayıt ücreti (IMEI kayıt ücreti) 2026 yılı için 54 bin 258 lira oldu.

Eğer yeniden değerleme oranı 18.95 yerine yüzde 25.49 olarak uygulansaydı bu bedel 57.240 TL olacaktı.

İşte yıllara göre IMEI kayıt ücretleri:

Yıl IMEI kayı ücreti (TL) 2012 100 2013 115 2014 119 2015 131 2016 138 2017 149 2018 500 2019 1500 2020 1838 2021 2006 2022 2732 2023 6091 2023/2 20000 2024 31692 2025 45614 2026 54258

120 GÜN İÇERİSİNDE KAYIT YAPTIRILMALI

Yurt dışından alınan bir cihazın kaydının Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra, en geç 120 gün içerisinde yapılması gerekiyor.

Bir kişi 2 yıl içerisinde sadece 1 cihazın kaydını yaptırabiliyor.