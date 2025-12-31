Habertürk
        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti - Teknoloji Haberleri

        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti

        Yeniden değerleme oranının yüzde 18.95 olarak belirlenmesiyle yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt bedeli 54 bin 258 lira oldu

        Giriş: 31.12.2025 - 09:44 Güncelleme: 31.12.2025 - 10:25
        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti
        Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı.

        Buna göre yurt dışından akıllı telefon alanların, yurt içinde cihazlarını kullanabilmek için ödemesi gereken kayıt ücreti (IMEI kayıt ücreti) 2026 yılı için 54 bin 258 lira oldu.

        Eğer yeniden değerleme oranı 18.95 yerine yüzde 25.49 olarak uygulansaydı bu bedel 57.240 TL olacaktı.

        İşte yıllara göre IMEI kayıt ücretleri:

        Yıl IMEI kayı ücreti (TL)
        2012 100
        2013 115
        2014 119
        2015 131
        2016 138
        2017 149
        2018 500
        2019 1500
        2020 1838
        2021 2006
        2022 2732
        2023 6091
        2023/2 20000
        2024 31692
        2025 45614
        2026 54258

        120 GÜN İÇERİSİNDE KAYIT YAPTIRILMALI

        Yurt dışından alınan bir cihazın kaydının Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra, en geç 120 gün içerisinde yapılması gerekiyor.

        Bir kişi 2 yıl içerisinde sadece 1 cihazın kaydını yaptırabiliyor.

