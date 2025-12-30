2025'te dünyada neler yaşandı?

Dünya 2025'e girerken Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail-Gazze Savaşı ve Sudan'daki iç savaş aktif şekilde devam ediyordu.

İşte öne çıkan başlıklar...

3 Ocak 2025- İran, İsrail’in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırılarına karşılık verileceğini açıkladı; Orta Doğu'da bölgesel savaş endişesi arttı.

7 Ocak 2025- Japonya'nın Ishikawa bölgesinde meydana gelen depremde onlarca kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi tahliye edildi.

10 Ocak 2025- Venezuela Devlet Başkanı Maduro, üçüncü altı yıllık görev süresi için yemin etti. Aynı gün ABD, Maduro'nun tutuklanması sağlayacak bilgi için 25 milyon dolar ödül koyduğunu açıkladı.

11 Ocak 2025- Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılarını sürdürdü; ABD ve İngiltere yeni hava saldırıları düzenledi.

15 Ocak 2025- İsrail ordusu Gazze'nin orta kesiminde geniş çaplı kara ve hava operasyonu başlattı; binlerce Filistinli yerinden edildi.

20 Ocak 2025- Donald Trump, Beyaz Saray'da yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olarak resmen göreve başladı. ABD Başkanı Trump, 4 yılın ardından başkanlık koltuğuna geri döndü.

29 Ocak 2025- ABD'nin Philadelphia kentinde bir özel jet yerleşim alanına düştü; uçaktaki herkes hayatını kaybetti.

22 Nisan 2025- Şam yönetimi ile bazı Arap ülkeleri arasında diplomatik temaslar hızlandı; Suriye'nin bölgesel normalleşmesi yeniden gündeme geldi.

18 Mart 2025- ABD ve İngiltere, Yemen'de Husilere karşı geniş kapsamlı yeni bir askeri operasyon başlattı.

7 Mayıs 2025- ABD, Ukrayna'ya yönelik bazı silah sevkiyatlarını geçici olarak askıya aldı.

6 Mayıs 2025- Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yapılan görüşme sert tartışmaya sahne oldu. Tüm dünya bu tartışmayı konuştu.

4 Mayıs 2025- Yemen'den fırlatılan bir füze Tel Aviv yakınlarına düştü; Ben Gurion Havalimanı geçici olarak kapatıldı.

23 Haziran 2025- ABD Başkanı Trump, İsrail ile İran'ın ateşkeste anlaştığını duyurdu, böylece iki ülke arasındaki 12 günlük gerginlik sona erdi. İran'dan İsrail'e 12 günde toplam 591 füze ateşlendi, İsrail'de 29 kişi öldü. İsrail'in saldırılarında 627 kişi hayatını kaybetti, en az 4 bin 870 kişi de yaralandı.

22 Haziran 2025- İran, Katar'daki ABD hava üssü El-Udeid'e füze saldırısı düzenledi. ABD Başkanı Trump, "zayıf" olarak tanımladığı saldırıda kullanılan 14 füzenin 13'ünün düşürüldüğünü açıkladı. Trump, "İran'a önceden uyarı yaparak can kaybı ve yaralanma olmamasını sağladığı için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

18 Haziran 2025- Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü hedef alan büyük bir saldırı düzenledi; köprü geçici olarak devre dışı kaldı.

Trump'ın Gazze planının İsrail ve Hamas'a iletilmesi ve müzakerelerin bu çerçevede sürdürülmesi kararlaştırıldı.

13 Ekim 2025- ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planı Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabulucuğuyla Kahire'de imzalandı. ABD Başkanı Trump'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi, Katar Emiri Tamim El Sani beyana imza attı. Trump, ateşkese dair niyet beyanını imzalarken "Bu noktaya gelmesi 3 bin yıl sürdü, inanabiliyor musunuz?" dedi ve ekledi:

15 Ağustos 2025- ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Alaska eyaletinde tarihi bir zirve gerçekleştirdi. İkili, Ukrayna'da ateşkes konusunda anlaşmaya varamadan Alaska'dan ayrıldı.

16 Ekim 2025- ABD Başkanı Donald Trump, CIA'ye Venezuela'da gizli operasyonlar yürütme yetkisi verdiğini kabul etti.

5 Kasım 2025- ABD'nin ve dünyanın yakından takip ettiği New York Belediye Başkanlığı seçimi Demokrat aday Mamdani'nin zaferiyle sonuçlandı. 34 yaşındaki Mamdani, New York'un en genç ve ilk Müslüman belediye başkanı oldu. Mamdani, 1 Ocak'ta göreve başlayacak.

27 Kasım 2025- Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Ankara, İstanbul ve İznik'i ziyaret eden Papa 14. Leo, İznik Konsili'nin 1700. yıldönümünde Rum Ortodoks Kilisesi lideri Barthalameos ile ayin yaptı. Papa 14. Leo, İstanbul'da da 4 bin kişinin katıldığı bir ayin düzenledi.

10 Aralık 2025- BM ve Copernicus verilerine göre 2025, kayıtlı tarihin en sıcak yıllarından biri olarak resmen kayda geçti.

17 Aralık 2025- ABD Başkanı Trump, Venezuela lideri Maduro'yu terörist ilan etti, "ABD'den çalınan varlıklar geri verilene kadar" ülkeye giriş-çıkış yapan yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerine abluka uygulanacağını açıkladı.