        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvete genç bir takviye için de araştırmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların Djurgardens forması giyen August Priske'yi radarına aldı.

        Giriş: 30.12.2025 - 11:57 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:57
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        Ara transfer döneminde kadrosuna takviye için kolları sıvayan Beşiktaş'ta öncelik kaleci, stoper, sol bek ve orta saha hamlelerine verilirken farklı bölgeler için de arayışlar sürüyor.

        Siyah-beyazlılar, boş kalan U23 kontenjanının birisini kaleciye ayırırken Chelsea'de forma giyen Filip Jorgensen en büyük aday. Siyah-beyazlılar, 1.5 yıllık kiralama için görüşmelerini sıklaştırırken diğer genç kontenjan için ise forvet hattına takviye gündemde...

        Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan yaşadığı sık sakatlıklar nedeniyle verim alamayan Beşiktaş, uygun şartların oluşması halinde forvete bir takviye gerçekleştirebilir.

        Beşiktaş'ın forvet hattı için radarına aldığı son isim ise İsveç'te Djurgardens forması giyen August Priske oldu.

        İsveç'te yılın en iyi futbolcusu ödülünü de kazanan 21 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda 28 maçta 19 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

        Avrupa'nın da pek çok ekibinin radarında olan Priske'nin yanı sıra Beşiktaş'ın forvet için gündeme aldığı bir diğer isim ise Nottingham Forest forması giyen Arnaud Kalimuendo...

        Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcuyu kiralamayı hedefliyor.

        Fransız santrfor, yazın 30 milyon Euro bedelle Rennes'ten transfer olduğu Premier Lig ekibinde hiçbir maçta ilk 11'de yer alamadı.

        Kalimuendo, bu sezon 13 maçta 386 dakika süre aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi olan Fransız santrfor, 6 kez milli formayı giydi.

