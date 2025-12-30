Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye için kolları sıvayan Beşiktaş'ta öncelik kaleci, stoper, sol bek ve orta saha hamlelerine verilirken farklı bölgeler için de arayışlar sürüyor.

Siyah-beyazlılar, boş kalan U23 kontenjanının birisini kaleciye ayırırken Chelsea'de forma giyen Filip Jorgensen en büyük aday. Siyah-beyazlılar, 1.5 yıllık kiralama için görüşmelerini sıklaştırırken diğer genç kontenjan için ise forvet hattına takviye gündemde...

Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan yaşadığı sık sakatlıklar nedeniyle verim alamayan Beşiktaş, uygun şartların oluşması halinde forvete bir takviye gerçekleştirebilir.

Beşiktaş'ın forvet hattı için radarına aldığı son isim ise İsveç'te Djurgardens forması giyen August Priske oldu.

İsveç'te yılın en iyi futbolcusu ödülünü de kazanan 21 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda 28 maçta 19 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Avrupa'nın da pek çok ekibinin radarında olan Priske'nin yanı sıra Beşiktaş'ın forvet için gündeme aldığı bir diğer isim ise Nottingham Forest forması giyen Arnaud Kalimuendo...