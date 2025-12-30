2026 kapıcı gündelikçi ücreti ne olacak?

Evde çocuk bakıcısı, hasta bakıcı, gündelikçi, bahçıvan veya konut kapıcısı olarak yapılan çalışmalar ev hizmetleri olarak kabul ediliyor. Ev hizmetlerinde çalıştırılan işçiler için sigorta primi ödenmesi gerekiyor. Ev hizmetlerinde çalışanlar sosyal sigorta açısından ayda on gün ve daha fazla çalışanlar ile on günden az çalışanlar olarak ikiye ayrılıyor.

Ayda on gün ve üzerinde ev hizmetlerinde işçi çalıştıranlar, işçinin brüt ücreti üzerinden prim öderler. Asgari ücretle çalışan bir işçiyi ev hizmetlerinde 10 gün çalıştıranlar 2025 yılında günlük 292,56 TL olmak üzere 10 gün için toplam 2.925,60 TL prim ödediler. Ev hizmetlerinde asgari ücretle 30 gün işçi çalıştıran işveren ise 8.776,86 TL prim ödemesi yaptı.

2026 yılında malullük, yaşlılık, ölüm sigortası primi işveren payı 1 puan artarak yüzde 20’den yüzde 21’e çıkacak. Gelecek yıl ayrıca imalat sektörü dışındaki tüm iş yerlerinde çalışan işçiler için sağlanan 4 puanlık işveren primi desteği 2 puana inecek. Bu uygulamadan gündelikçi ve kapıcı çalıştıranlar da etkilenecek. Prim teşvikinin 4 puandan 2 puana indirilmesi dolayısıyla kapıcı, gündelikçi çalıştıranların ödeyeceği prim oranı 2 puan daha artacak. Böylece, 2025 yılında ücretin yüzde 33,75’i oranında olan işçi ve işveren primi olarak ödenen prim oranı gelecek yıl yüzde 36,75’e çıkacak.

ASGARİ ÜCRETLİ KAPICI GÜNDELİKÇİNİN İŞVERENE MALİYETİ Buna göre, asgari ücret üzerinden ayda 30 gün kapıcı, gündelikçi veya bakıcı çalıştıranların ödeyeceği aylık prim tutarı 12.138,53 TL’ye ulaşacak. Asgari ücretle çalıştırılan kapıcı, gündelikçi, bakıcının işverene maliyeti ise 40.214.03 TL olacak. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimlerini süresinde yapmayan, primlerini ödemeyen işveren 2 puanlık prim teşvikinden yararlanamayacak. Bu işverenlerin asgari ücretle çalıştırdığı kapıcı, gündelikçinin maliyeti 40.874,63 TL’ye ulaşacak. Asgari ücretin üzerinde ücretle çalışan işçi için işveren, brüt ücretin üzerine yüzde 21,75 oranında sosyal sigorta primi işveren payı ve yüzde 2 oranında işsizlik sigortası işveren payı ödeyecek. Örneğin işçinin brüt ücreti 40.000 TL ise bu tutarın üzerine işveren primi olarak ayrıca 9500 TL prim ödenecek. REKLAM EMEKLİ KAPICI GÜNDELİKÇİNİN SİGORTASI Ev hizmetlerinde çalıştırılan işçi emekli ise yukarıdaki sigorta primleri yerine sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödeniyor. Emekli işçiyi 2025 yılında on gün çalıştıranlar 2.795 TL, 30 gün çalıştıranlar 8 bin 386 TL prim ödediler. Prim oranları yeni yılda değişmeyecek. Sadece asgari ücrete bağlı artış söz konusu olacak. Buna göre, 2026 yılında ev hizmetlerinde emekli işçiyi on gün çalıştıranlar 3.550 TL, 30 gün çalıştıranlar ise 10.652 TL prim ödeyecekler.