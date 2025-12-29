Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Donald Trump: Hamas silahsızlanmalı | Dış Haberler

        Donald Trump: Hamas silahsızlanmalı

        ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Mar-a-Lago'da bir araya geldi. Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Gazze'de 2. aşamaya geçmeyi umuyoruz ama önce Hamas silahsızlanmalı." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, İran'ın füze ve nükleer programını geliştirmeye devam etmesi durumunda, bu ülkeye yönelik bir saldırıyı destekleyeceğini belirtti. Türkiye'nin Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılma durumuna dair açıklamada bulunan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var ve bu konuyu konuşacağız. Eğer uygunsa, bence bu iyi bir şey, Netanyahu ile görüşeceğiz." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 21:44 Güncelleme: 29.12.2025 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Hamas silahsızlanmalı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Mar-a-Lago'da bir araya geldi.

        Görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump "Gazze'de ikinci aşamaya geçmek istiyoruz ancak önce Hamas silahsızlanmalı." dedi.

        ABD Başkanı Donald Trump, "Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?" sorusuna, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var ve bu konuyu konuşacağız. Eğer uygunsa, bence bu iyi bir şey, Netanyahu ile görüşeceğiz. Bu konuyu konuşacağız. Ama Türkiye harika bir ülke ve Erdoğan da mükemmel bir lider" dedi.

        Trump, İran'a ilişkin açıklamasında ise "İran, füze programını geliştirmeye devam ederse İran'a yönelik hızlı bir saldırıyı desteklerim. Eğer nükleer programı devam ettirirlerse saldırı derhal olmalı." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı "Duyduğuma göre; İran yeniden güçlenmeye çalışıyor. Eğer öyleyse onları vurmamız gerekecek." dedi.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Vladimir Putin'in Novgorod'daki konutuna yönelik bir saldırı girişimi olduğuna dair açıklamasını değerlendiren Trump "Putin bana konutunda saldırıya uğradığını söyledi. Bundan dolayı öfkeliyim." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Ersoy: Milli formayı giymek gibi

        Türkiye'nin küresel tanıtımında dijital anlatı gücünü merkeze alan yeni bir yaklaşım hayata geçiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geliştirilen mini dizi temelli tanıtım stratejisi, Türkiye'nin tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerini hikâye odaklı yapımlarla dünya izleyicisiyle buluşturmayı hedefliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,  yaptığı konuşmada, mini dizilerde yer almanın ülke tanıtımı açısından taşıdığı öneme de dikkat çekerek bu yapımlarda görev alan sanatçılar ve yapım ekipleri için "Milli formayı giymek gibi" ifadesini kullandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erden Timur'a tutuklama talep edildi
        Erden Timur'a tutuklama talep edildi
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        29 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        29 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Türkiye'yi sarsan Ayşe Tokyaz cinayetinde sanık Cemil Koç: Cesedi bavula ben koydum
        Türkiye'yi sarsan Ayşe Tokyaz cinayetinde sanık Cemil Koç: Cesedi bavula ben koydum
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları