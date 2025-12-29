BES'te devlet katkısının düşürülmesi çalışması var

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı oranın düşürülmesi çalışması yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın her 100 liralık birikime devletin 30 lira katkı yaptığı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'nde oranın yüzde 20'ye düşürülmesi çalışması yaptığı öğrenildi. Türkiye Sigorta Birliği ve sektör temsilcilerinin ise yüzde 20 yerine 25'e indirilmesini bakanlığı ilettiği bildirildi.

Bir süre önce Cumhurbaşkanlığı'na yüzde 30 olan katkının yüzde 50'ye çıkarılması ve sıfıra kadar indirmeye yetki verilmişti. Bu yetkinin ardından bakanlık enflasyondaki düşüşü de göz önüne alarak 2022'de yüksek enflasyon döneminde yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardığı devlet katkısının bütçeye maliyetini düşürmek için harekete geçti. Bu yıl bütçeye maliyeti 75 milyar lira olan devlet katkısı tutarını 2026 bütçesinde yüzde 76 artışla 132 milyara çıkarmıştı.

TASARRUFLARI AZALTIR ENDİŞESİ

Tasarrufun az olması nedeniyle hayata geçirilen BES, şimdiye kadar hisse fonları aracılığı ile Borsa İstanbul ve tahvil fonları aracılığı ile de devlet tahvillerine yatırımı artırarak 2,1 trilyon liralık büyüklüğe ulaştı. Devlet katkısın oranının düşürülmesinin tasarrufları azaltmasından endişe ediliyor ancak BES fonlarının son 3 yıldır enflasyonun üstünde getiri sağlaması etkinin sınırlı kalabileceğini gösteriyor. Son 3 yılda enflasyon yüzde 212 olurken BES'te altın fonları yüzde 534, hisse fonları yüzde 400 getiri sağladı. Likit fonlar, özel sektör bonoları ve Eurobond fonları enflasyonun üstünde getiri sağladı. Diğer yandan sistemin stopaj (vergi kesintisi) avantajı da bulunuyor.