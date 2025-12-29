Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Zelenskiy, barış planının Ukrayna için 15 yıllık süreyle güvenlik garantileri içerdiğini bildirdi | Dış Haberler

        Zelenskiy, barış planının Ukrayna için 15 yıllık süreyle güvenlik garantileri içerdiğini bildirdi

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, barış planının Ukrayna için 15 yıllık süreyle güvenlik garantileri içerdiğini bildirdi. Ancak Zelenskiy kendilerinin 50 yıllık garanti istediklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 15:10 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için üzerinde çalıştıkları barış planının Ukrayna'ya 15 yıl güvenlik garantisi içerdiğini ama kendilerinin 50 yıl istediklerini açıkladı.

        Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'la Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde yapılan görüşmesini gazetecilere değerlendirdi.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için 20 maddelik barış planı üzerinde çalışmaları sürdürdüklerini anımsatan Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde de bu konuyu ele aldıklarını aktardı.

        Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğü meselesi ve Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin kimin tarafından yönetileceği konuları dışında diğer maddeler üzerinde ABD tarafıyla anlaşmaya vardıklarını dile getirerek, "Geriye 2 konu kaldı, Zaporijya Nükleer Santrali'nin nasıl işleyeceği ve toprak meselesi. Bunlar 20 maddelik belgede kalan 2 meseledir. Bu yüzden 20 maddelik planın yüzde 90'ının hazır olduğunu söyledim çünkü 20 maddeden 2'si üzerinde henüz bir anlaşmaya varılamadı." ifadelerini kullandı.

        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar Haberi Görüntüle
        REKLAM

        Savaştan sonra Ukrayna'ya sağlanması gereken güvenlik garantileri konusunda da anlaştıklarını aktaran Zelenskiy, söz konusu garantilerin ABD Senatosu ve İstekliler Koalisyonu'nda yer alan ülkelerin parlamentoların onaylanması gerekeceğini söyledi.

        Zelenskiy, barış planı hakkında tüm tarafların aynı görüşe sahip olmasının kendileri için önemli olduğuna işaret etti.

        Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i görüşmeler hakkında bilgilendirdiğini anımsatan Zelenskiy, "Şu anda ayrıntılara girmek istemiyorum. Ama Başkan'a (Trump) 'bunun (herkesin ayni görüşe sahip olması) bizim için çok önemli olduğunu' söyledim. Putin'in bir şey söyleyip, başka bir şey yapması ilk kez olmuyor. Sözlerin eylemlerle örtüşmesi bizim için önemli." diye konuştu.

        Zelenskiy, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri hakkında da şunları kaydetti:

        "Gerçekten bu güvenlik garantileri şimdilik süresiz değil. Belgede (barış planı) bu güvenlik garantilerinin 15 yıl süreceği ve sonra uzatılma olasılığının bulunduğu belirtiliyor. Bu konuyu Başkan'a ilettim ve ona 'savaş halinde olduğumuzu ve bunun neredeyse 15 yıldır devam ettiğini, bu nedenle garantilerin daha uzun sürmesini gerçekten istediğimizi' söyledim. Ona '30, 40 veya 50 yıllık bir süre olasılığını değerlendirmeye çok istekli olduğumuzu ve bunun Başkan Trump'ın tarihi kararı olacağını' söyledim. Başkan, 'bunu değerlendireceğini' söyledi."

        REKLAM

        "SAVAŞIN BİTİRİLMESİ İÇİN HER TÜRLÜ SEÇENEĞE AÇIĞIZ"

        Zelenskiy, barış planı üzerinde ABD ve Avrupa ülkeleriyle 3 taraf olarak çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizdi.

        Planın kısa bir sürede hazır olup imzalanması için Rusya'nın da sürece dahil olması gerekebileceğine dikkati çeken Zelenskiy, "Eğer şimdilik 4 tarafın, Ukrayna ile Avrupa, Amerika ve Rusya'nın imzalaması gereken 20 maddelik bir plana doğru ilerlemeye devam edeceksek ve bunu çok umuyorum, o zaman muhtemelen 4 taraflı bir teknik gruba ihtiyacımız olacak. Bu konuda bir sorunumuz yok." diye konuştu.

        Savaşın sona ermesi için "her türlü" görüşmeye katılmaya hazır olduklarını vurgulayan Zelenskiy, şunları söyledi:

        "ABD, Ukrayna ve Rusya arasında liderler düzeyinde üçlü bir toplantının yapılması veya karşılıklı telefon görüşmelerin gerçekleştirilmesi ihtimaline ilişkin ortada soruların olduğunu biliyorum. Tekrar vurgulamak istiyorum, kimseden saklanmıyoruz. Bizi, savaşı sona erdirmeye yaklaştırabilecek her türlü seçeneğe ve formata açığız."

        Zelenskiy, savaşın başında ülkesinde sıkıyönetimin ilan edildiğini, bu durumun iptal edilmesi için önce savaşın sona ermesi gerektiğini belirterek, "Güvenlik garantileri olmadan, bu savaş gerçekten sona ermez." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üsküdar'da tartıştığı eşini kızgın yağ dökerek öldüren sanığa 24 yıla kadar hapis talebi

        Üsküdar'da, şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşinin üzerine uyurken kızgın yağ dökerek ölümüne neden olduğu iddia edilen kadına 'Eşe karşı haksız tahrik altında tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Türkiye’de ilk kez görüntülendi
        Türkiye’de ilk kez görüntülendi
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları