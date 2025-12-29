Habertürk
        Washington Post: Netanyahu'nun ABD ziyareti, görüş ayrılıkları yaşadığı Trump ile ilişkilerini sınayacak

        ABD Başkanı Trump, bugün Florida'da İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelecek. Washington Post'un haberine göre ise Netanyahu'nun ABD ziyareti, görüş ayrılıkları yaşadığı Trump ile ilişkilerini sınayacak

        29.12.2025 - 14:13
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        ABD Merkezli The Washington Post (WP) gazetesine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde Başkan Donald Trump ile yapacağı görüşme, Gazze konusu başta olmak üzere iki liderin çatışan görüşleri açısından kritik bir test olacak.

        Washington Post gazetesine konuşan ismini vermek istemeyen İsrailli yetkililere göre, Netanyahu'nun bugün Florida'da Başkan Trump ile yapacağı görüşme kritik önem taşıyor.

        Yetkililere göre, Netanyahu, Trump'ın 20 maddelik "Gazze'de barış" planının ikinci aşaması kapsamında, İsrail askerleri Gazze'den çekilmeden önce "Hamas'ın silahsızlandırılması" gibi yeni şartlar koşulmasını istiyor.

        Ayrıca Netanyahu, İran'a yönelik ABD ile birlikte gerçekleştirilecek yeni saldırılar için destek arıyor.

        Öte yandan Trump yönetimi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ülkedeki kontrolü ele almaya yönelik girişimlerini sekteye uğrattığı gerekçesiyle İsrail'in tutumuna tepki gösteriyor.

        Lübnan'da ise İsrail, Hizbullah hedeflerini bombalamayı sürdürüyor. Bu saldırılar, Trump'ın görevde olduğu dönemde yeni bir çatışma tehdidi oluşturuyor.

        Trump yönetimi hakkında bilgi sahibi bir kişinin aktardığına göre, ABD yönetimi içinde Hizbullah'a yönelik politika konusunda da görüş ayrılıkları yaşanıyor.

        Buna göre bazı yetkililer, İsrail’in dengeleri değiştirebilecek tek aktör olduğunu savunurken, diğerleri ise İsrail'in atacağı adımların krizi tırmandırarak daha geniş çaplı istikrarsızlığa yol açabileceği endişesini dile getiriyor.

        İKİ LİDER ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI BAŞ GÖSTERİYOR

        "İki liderin düşüncelerini yakından takip eden kaynaklar ve siyasi gözlemcilere göre, bu yıl beşinci kez bir araya gelecek olan Trump ile Netanyahu'nun görüş ayrılıkları yaşanması bekleniyor.

        İki liderin ilişkilerinin zamanla kötüleşmiş olması, Netanyahu'nun Trump'tan destek alma ihtimalini zayıflatıyor. Gazeteye göre, "Barışı siyasi kariyerinin merkezine yerleştiren" ABD Başkanı Trump ile Netanyahu'nun çatışması bekleniyor.

        EN TARTIŞMALI KONU "GAZZE"

        Habere göre, Trump ve Netanyahu için en tartışmalı başlığın Gazze olması bekleniyor. Bunun nedeni yalnızca güvenlik boyutu değil, aynı zamanda her iki lider açısından taşıdığı siyasi önem.

        Üç ay önce varılan 20 maddelik "Gazze'de barış" planının uygulanması, ateşkesin ilk aşamasının ardından ilerleme kaydedilememesi nedeniyle duraksamış durumda.

        Öte yandan 2026'da İsrail'de yapılacak seçimleri öncesinde aşırı sağcı rakipleri Netanyahu'yu Gazze konusunda "başarısızlıkla ve İsraillileri koruyamamakla" suçlamaya devam ediyor.

        Washington'un eski İsrail Büyükelçisi Daniel Shapiro, tarafların Gazze konusunda çatışacağı görüşünde olduğunu, çünkü bu meselenin her ikisi için de en önemli konu olduğunu belirtti.

        Shapiro, "Trump, bazı tavizler verilmiş olsa bile yaptığı bu büyük anlaşmanın gerçekten uygulandığını göstermek istiyor." dedi.

        Öte yandan "Gazze'de barış" planının uygulanması, 2026'daki seçim öncesi Netanyahu açısından ciddi bir siyasi risk olarak değerlendiriliyor.

