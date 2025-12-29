Galatasaray ve Trabzonspor, Ahmed Kutucu için masada!

Trabzonspor ile Galatasaray, Ahmed Kutucu’nun transferi için resmi görüşmelere başladı.

Sarı-kırmızılılar 25 yaşındaki oyuncu için Eyüpspor'a ödediği bonservis bedeli olan 6 milyon dolarlık tutarı talep ediyor.

Trabzonspor cephesi ise transferi satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle sonuçlandırmayı planlıyor.

TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR Ahmed Kutucu’nun düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı ve Trabzonspor seçeneğine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ise Ahmed'in son haftalardaki performansınan memnun olduğu ve takımda kalmasını istediği öğrenildi. Transferin zamanlamasıyla ilgili kritik bir detay da dikkat çekiyor.