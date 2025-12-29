Habertürk
        Galatasaray ve Trabzonspor, Ahmed Kutucu için masada! - Futbol Haberleri

        Galatasaray ve Trabzonspor, Ahmed Kutucu için masada!

        Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Galatasaray ile Trabzonspor arasında Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda görüşmeler başladı. Sarı-kırmızılılar, Ahmed için 6 milyon dolar isterken, bordo-mavililer ise satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruyor.

        Giriş: 29.12.2025 - 10:57 Güncelleme: 29.12.2025 - 10:57
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Trabzonspor ile Galatasaray, Ahmed Kutucu’nun transferi için resmi görüşmelere başladı.

        Sarı-kırmızılılar 25 yaşındaki oyuncu için Eyüpspor'a ödediği bonservis bedeli olan 6 milyon dolarlık tutarı talep ediyor.

        Trabzonspor cephesi ise transferi satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle sonuçlandırmayı planlıyor.

        TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR

        Ahmed Kutucu’nun düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı ve Trabzonspor seçeneğine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ise Ahmed'in son haftalardaki performansınan memnun olduğu ve takımda kalmasını istediği öğrenildi.

        Transferin zamanlamasıyla ilgili kritik bir detay da dikkat çekiyor.

        G.SARAY, 21 OCAK ÖNCESİ SATMAK İSTEMİYOR

        Galatasaray, 21 Ocak tarihine kadar kadroya katacağı oyuncuları UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki son iki lig maçında oynatamayacağı için olası ayrılıkların bu tarihten sonraya bırakılmasını planlıyor.

        Bu nedenle Ahmed Kutucu transferinin, Atlético Madrid ile oynanacak karşılaşmanın ardından netlik kazanma ihtimali de yüksek...

