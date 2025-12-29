Habertürk
Habertürk
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti | SON DAKİKA HABERİ

        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!

        Antalya'da evinde cesedi bulunan 70 yaşındaki Fatmana Karamık'ın kızı Müjde Karamık ve onun erkek arkadaşı İsmail Keskin, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müjde Karamık ifadesinde, başında kırık tespit edilen annesi Karamık ile hastaneye gitmek için sözleştiğini eve geldiğinde ise kanlar içinde bulduğunu söylemişti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 10:02 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:01
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Antalya'da kan donduran olay, cumartesi günü saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 79 Sokak’taki 6 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi.

        ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

        DHA'daki habere göre Müjde Karamık, yanındaki erkek arkadaşı İsmail Keskin ile polisi arayıp, gittikleri evinde annesi Fatmana Karamık'ı (70) salonda kanlar içinde bulduklarını söyledi.

        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

        Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Karamık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması ve Karamık'ın kafa kısmında darbeye bağlı kırık tespit edilmesi üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

        Ekiplerin incelemesinin ardından Fatmana Karamık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartman girişinin güvenlik kamerası ile çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

        SEVGİLİ ÇİFTİN İFADESİ ALINDI

        Apartmana giriş-çıkış yapanları tespit etmeye çalışan ekipler, Müjde Karamık ile erkek arkadaşı İsmail Keskin'i ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

        ANNESİNİ YERDE BULDUĞUNU SÖYLEDİ

        Müjde Karamık, annesi Fatmana Karamık ile telefonda görüşüp hastaneye gitmek için sözleştiklerini, 3 gün sonra eve gelip zile basmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine yedek anahtarla içeri girdiklerini ve annesini yerde bulduklarını söyledi.

        SEVGİLİ ÇİFT TUTUKLANDI

        Müjde Karamık ile İsmail Keskin, işlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Sevgili çift sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

