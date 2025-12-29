Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti! Antalya'da evinde cesedi bulunan 70 yaşındaki Fatmana Karamık'ın kızı Müjde Karamık ve onun erkek arkadaşı İsmail Keskin, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müjde Karamık ifadesinde, başında kırık tespit edilen annesi Karamık ile hastaneye gitmek için sözleştiğini eve geldiğinde ise kanlar içinde bulduğunu söylemişti

