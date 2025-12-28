Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrılık nedeni olarak anne Arzu Sabancı gösterildi. Arzu Sabancı'nın oğlunun Hande Erçel ile evlenmesini istemediği ileri sürüldü. İddialar karşısında bir süre sessiz kalan Arzu Sabancı, eylül ayında konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak; "Hande, herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir. Biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız. Beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışılması üzüyor ama bunları yazsam bile herkes inanmak istediğine inanacak, ben yine de kendi gerçeğimi yazarak buradan paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.