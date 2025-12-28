Mutlulukları yarım kaldı
2025 yılı, bazı ünlü isimleri için ne yazık ki mutluluğun yılı olamadı. Büyük bir aşkla filizlenen birliktelikler ve "Sonsuza dek evet" nidalarıyla kurulan yuvalar, birer birer dağıldı. İşte o peri masalı gibi başlayıp, hüsranla sona eren aşk hikayeleri...
BOŞANANLAR
Ebru Gündeş - Murat Özdemir
Şarkıcı Ebru Gündeş, 2024'ün Şubat ayında Dubai'de evlendiği Murat Özdemir ile 1.5 yıl süren evliliğini ekim ayında bitirdi. Gündeş, fikir ayrılıkları nedeniyle Özdemir ile ayrılma kararı aldıklarını belirtti.
Gökhan Özoğuz - Melis Ülken
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 13 yıllık evliliğini ocak ayında noktaladı. Özoğuz, Melis Ülken ile yollarını ayırdı. İkilinin; Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu bulunuyor.
Öte yandan Gökhan Özoğuz, Melis Ülken ile boşandıktan kısa bir süre sonra adı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile anıldı. Ancak ikili, sonrasında yaptıkları açıklama ile haklarında çıkan aşk iddialarının asılsız olduğunu söyledi.
Özgür Turhan - Deniz Bağdaş
Komedyen Özgür Turhan ile YouTuber eşi Deniz Bağdaş, evliliklerini, şubat ayında sonlandırdı. Çiftin Rohan adında bir oğulları bulunuyor.
Ayşecan Tatari - Edip Tepeli
Oyuncu Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli, 2017'de New York'ta dünyaevine girmişti. 2020'de Müjgan adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak anne - baba olmanın sevincini yaşayan Tatari ile Tepeli, evliliklerini mart ayında bitirdi.
Yasemin Ergene - İzzet Özilhan
Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Ergene, İzzet Özilhan ile 2011'de nikâh masasına oturduktan sonra 2012'de çocukları; Emine'yi 2013'te ise Ela'yı kucaklarına almıştı. Ergene ile Özilhan, eylül ayında 14 yıllık evliliklerini sonlandırdı.
Pelin Akil - Anıl Altan
2016'da dünyaevine giren oyuncu Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019'da ikiz kızları; Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı. Akil ile Altan hakkında 2025'in ilk aylarında ayrılık dedikoduları ortaya atıldı. Uzun bir süre ayrılığı yalanlayan Pelin Akil ile Anıl Altan, haziran ayında boşandı.
Asena Çakmak - Hasan Dere
Oryantal Asena Çakmak, 2017'de Hasan Dere evlenmişti. Evlendikten sonra Türkiye'deki kariyerine veda eden Çakmak, Almanya'da kendine yeni bir hayat kurmuştu. çakmak ile Dere 8 yıllık evliliklerini eylül ayında noktaladı.
Hasan Dere, boşanma sonrası açıklama yaptı. Ayrılık nedenini açıklayan Dere; "Asena, şaşaalı hayatına dönmek istedi. Ben 52 yaşındayım, annem - babam yaşlı, ben onu, eşi olarak sahnede görmek istemiyorum. Önce şarkı söylemek istedi, destekledim. Türkiye'yi özlediğini söyledi, KKTC'de sahne almak istedi, destekledim. Bir ara menajer Haluk Şentürk ile görüşmesi oldu. Sonra; 'Ben eski Asena olmak istiyorum' dedi. Oryantalliğe dönmek istedi. 'Ben kabul edemem istemiyorum ama saygı duyuyorum' dedim. 'O zaman boşanmamız lâzım' diyerek çok rahatsız olacağımı belirttim. Parasal bir sıkıntımız da yoktu. Asena da 'Bu bedeli ödemeye razıyım, boşanmaya razıyım' dedi. Bir gün içinde boşandık ama adliyeden el ele çıktık. Boşansak da hep onun arkasında olacağım" ifadelerini kullandı.
İpek Filiz Yazıcı - Ufuk Beydemir
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, iki yıllık birlikteliklerini 2022'de İtalya'nın Roman kentinde evlilikle taçlandırmıştı. Yazıcı ile Beydemir, ekim ayında sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla boşandıklarını açıkladı.
Melek Mosso - Serkan Sağdıç
Şarkıcı Melek Mosso, 2023'te nikâh masasına oturduğu oyuncu Serkan Sağdıç ile evliliğini ekim ayında bitirdi. Mosso, boşandıktan sonra eski eşi için; "İnanılmaz düzgün ve beyefendi bir adamla evlendim. El ele gidip, el ele ayrıldık" ifadelerini kullandı.
AYRILANLAR
Kerem Bürsin - Melisa Sabancı Tapan
Birlikteliklerini başından beri gözlerden uzakta yaşayan oyuncu Kerem Bürsin ile Melisa Sabancı Tapan'ın eylül ayında bittiği ortaya çıktı. Ayrılığın ardından açıklamada bulunan Tapan; "Yorgunluktan bitti" dedi. Melisa Sabancı Tapan'ın bu açıklamasındaki yorgunluğun, yoğun işlerin yorgunluğu mu yoksa ilişki yorgunluğu mu olduğu anlaşılamadı.
Hande Erçel - Hakan Sabancı
Oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 3 yıllık aşkı ağustos ayında sona erdi. Erçel ile Sabancı'nın ayrılık kararı, magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrılık nedeni olarak anne Arzu Sabancı gösterildi. Arzu Sabancı'nın oğlunun Hande Erçel ile evlenmesini istemediği ileri sürüldü. İddialar karşısında bir süre sessiz kalan Arzu Sabancı, eylül ayında konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak; "Hande, herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir. Biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız. Beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışılması üzüyor ama bunları yazsam bile herkes inanmak istediğine inanacak, ben yine de kendi gerçeğimi yazarak buradan paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.
Ayrıca bu süre zarfında Hakan Sabancı'nın Kanadalı model Jocelyn Chew ile Hande Erçel'i aldattığı iddia edildi. Ancak bu iddia, her iki taraf tarafında da yalanlandı.
Jocelyn Chew; "Bu iddia, gerçeklerden çok uzak. Lütfen beni bu hikâyeyle taciz etmeyi bırakın. Yoktan bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim hiçbir ilgim yok" diyerek rahatsızlığını dile getirdi. Hakan Sabancı da "Aldatma söz konusu değil" diyerek iddianın doğru olmadığını belirtti.
Alya Şahinler - Yılmaz Kunt
Şarkıcı Alya Şahinler ile oyuncu Yılmaz Kunt da bu sene ayrılıktan payını alan ünlü isimler arasında. Ekim ayında Kunt ile ayrıldıklarını duyuran Şahinler; "Bende bir defter kapandı mı rafa kalkar. Bir daha açıp bakmam. Kötü ayrılmadık ama bundan sonra barışmamız mümkün değil" dedi.
Hande Subaşı - Alican Ulusoy
Oyuncu Hande Subaşı, uzun bir süredir aşk yaşadığı Alican Ulusoy ile birlikteliğini ağustos ayında noktaladı. Taraflar, ayrılık konusunda bir açıklamada bulunmadı.
Devrim Özkan - Lucas Torreira
Oyuncu Devrim Özkan da Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile bir dargın bir barışık aşk yaşadı. Özkan ile Torreira, iki yıl içerisinde üç kez barışıp, ayrıldı. Birliktelikleri boyunca sık sık sosyal medyada birbirlerini silip yeniden ekleşmeleriyle dikkatleri üzerine çeken ikili, birlikteliği ağustos ayında sona erdi.
Aslı Bekiroğlu - Furkan Rıza Demirel
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, meslektaşı Furkan Rıza Demirel ile ilgili şubat ayında yaptığı açıklamada; "En mutlu olduğum şey, şu an Furkan yeni taze aşkım diyebilirim çok mutluyum çok keyfim yerinde nazar değmesin" demişti. Film setinde tanışan ikilinin birlikteliği nisan ayında sona erdi.
Aslı Bekiroğlu - Uğurcan Günay
Aşka kendini kapatmayan Aslı Bekiroğlu, daha sonra haziran ayında gönlünü rapçi Uğurcan Günay'a kaptırdı. Ancak Bekiroğlu'nun bu birlikteliği de uzun sürmedi. İlşkileri, ekim ayında son buldu.
Rıza Kocaoğlu - Sera Kutlubey
Geçtiğimiz yıl aynı dizide tanışarak aşk yaşamaya başlayan Rıza Kocaoğlu ile Sera Kutlubey, temmuz ayında sessiz sedasız yollarını ayırdı.
Allan Hakko - Selin Yağcıoğlu
Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile iş insanı Allan Hakko, 2 yıl birlikteliğin ardından nisan ayında yollarını ayırdı.
Helin Kandemir - Celal Can Algül
Mart ayında Celal Can Algül ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Helin Kandemir'in ilişkisi kısa sürmüştü. Haziran ayında yollarını ayıran ikili, eylül ayında yeniden bir araya gelip ilişkilerine bir şans daha tanısa da birliktelikleri sona erdi.
Göksel - Osman Şahin
İki yıldır birlikte olan şarkıcı Göksel ile müzisyen Osman Şahin, ocak ayında birlikteliklerini sonlandırdı.
Şükrü Özyıldız - Sibil Çetinkaya
İki yıldır aşk yaşayan oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, şubat ayında ayrıldı.
Bülent Şakrak - Burcu Kirman
Şubat 2024'te aşk yaşamaya başlayan oyuncu Bülent Şakrak ile Burcu Kirman'ın birlikteliği kısa sürdü. Şakrak ile Kirman, birlikte olmaya başladıktan bir ay sonra 2025'in Ocak ayında ayrıldı.
Afra Saraçoğlu - Mert Ramazan Demir
Birlikte rol aldıkları dizide arkadaşlıkları aşka dönüşen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, uzun süren bir dargın bir barışık birlikteliklerini şubat ayında noktaladı.