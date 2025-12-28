Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte kar yağışı yüksek kesimlerin ardından şehir merkezlerinde de etkili olmaya başladı. Olumsuz hava koşulları günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilerken, birçok yol ulaşıma kapandı.

ERZURUM'DA BİN 315 KÖY YOLUNA ULAŞIM KAPANDI

Erzurum'da dünden bu yana etkili olan kar yağışı kenti beyaz örtüye bürüdü. Erzurum'da toplam bin 315 köy yolu ulaşıma kapandı.

İHA'daki habere göre; Erzurum güne yaklaşık 30 santimi geçen karla uyandı. Gece boyunca etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde durdu. Güneşli bir hava eşliğinde Erzurum'a görsel güzellik katan kar yağışı, araç sürücülerini zor duruma soktu. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde araçların üzerinde biriken karı temizlemekte zorlandı.

Yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği; sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Erzurum ve ilçelerinde 5 günlük hava tahmini raporlarına göre hafta içi kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları buzlanma ve don uyarısında bulunurken, "Bölgemiz genelinde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dediler. VAN'DA 569 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR AA'nın haberine göre; Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte 569 yerleşim yerinin yolu kapandı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Kent merkezindeki kaldırımlarda biriken karları temizleyen ekipler, ana arterlerde de karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise sorumluluk alanlarındaki güzergahlarda kar temizleme çalışması yürüttü. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Edremit ilçesinde tek katlı evler, araçlar ve ağaçlar karla kaplandı. Başkale ilçesinde güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi, belediye ekipleri ayrıca sokak ve kaldırımlarda çalışma başlattı. Erciş ilçesinde, İnci Kefali Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği parktaki ağaçlarda, soğuk havanın etkisiyle kırağı oluştu.

İHA'daki habere göre; Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray'da 70, Başkale'de 12, Çaldıran'da 48, Çatak'ta 100, Edremit'te 11, Gürpınar'da 126, İpekyolu'nda 20, Muradiye'de 24, Saray'da 3 ve Tuşba ilçesinde 33 olmak üzere toplam 569 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ederken, sabah saatlerinde yapılması planlanan uçak seferleri ise iptal edildi. AĞRI'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI 423 KÖY YOLUNU KAPADI Ağrı'da dün itibarıyla başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Edinilen bilgilere göre, merkez ilçede 89, Doğubayazıt'ta 27, Diyadin'de 30, Eleşkirt'te 41, Taşlıçay'da 37, Hamur'da 38, Patnos'ta 93 ve Tutak'ta 68 olmak üzere toplam 423 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Ağrı İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, 91 iş makinesi, 115 personel ve 8 mobil ekip sahada görev yapıyor. MUŞ'TA KAR YAĞIŞININ ETKİSİYLE 333 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI Muş'ta kar yağışı nedeniyle 333 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

Kardan dolayı kent merkezi beyaza büründü, araçlar karla kaplandı. Vatandaşlar işyeri ve araçların üzerinde biriken karı temizledi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte dün kar yağışının etkili olduğunu belirtti. Kar nedeniyle 333 köy yolunun kapandığını ifade eden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için yolları bir an önce açacaklarını söyledi. HAKKARİ'DE İKİ GÜNDÜR SÜREN YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ Kentte iki gündür etkisini sürdüren kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kent merkezinde esnaf ve vatandaşlar, ev ve işyerlerinin önü ile araçlarının üzerindeki karı temizledi. REKLAM Zaman zaman etkisini artıran kar, ulaşımda da aksamalara neden oldu. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle il genelinde 96 köy ve 205 mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ve karayolları ekipleri de yol ve caddelerde kar temizleme çalışması yürüttü. Yüksekova ilçesi de iki gündür etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü. Tek katlı evlerin ve araçların karla kaplandığı ilçede, bazı güzergahlarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için ana caddelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Kar nedeniyle yolda kalan bir sürücü Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ekiplerinin yardımıyla aracını saplandığı yerden çıkardı. BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 51 SANTİMETREYE ULAŞTI İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar ve tipiden dolayı merkez ve ilçelerde 290 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti. Kurtkan, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü. Vatandaşların evlerinin ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karı temizlediği kentte, sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kentte kar kalınlığı 51 santimetreye ulaştı. Hizan ilçesinde aralıklarla süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kaymakam Sait Muhammed Bilgin, Belediye Başkanı Yahya Şam ile Özel İdaresi Şantiyesini ziyaret etti, yol açma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında dün ağır vasıta araçların geçişine geçici olarak kapatılan Baykan-Bitlis, Muş-Bitlis, Ahlat-Tatvan ve Reşadiye-Tatvan kara yollarının yeniden araçların geçişine açıldığı belirtildi. Açıklamada, "Karayolları ekiplerimiz tarafından yürütülen yoğun çalışmalar ve yapılan son değerlendirmeler neticesinde söz konusu güzergahlarda ağır vasıta araçların trafiğe çıkışlarına yeniden için verilmiştir. Bununla birlikte seyir güvenliğinin sağlanması ve olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla sürücülerimizin araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları, hava ve yol koşullarına uygun şekilde seyretmeleri, trafik işaretlerine ve uyarılara riayet etmeleri önem arz etmektedir." denildi. BAYBURT'TA 170 KÖY YOLUNA TUZLAMA Bayburt İl Özel İdaresi, kar yağışının ardından il genelindeki 170 köy yolunda karla mücadele ve tuzlama çalışmalarına başladı. İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olmaması amacıyla hazırlıklarını tamamlayarak sahaya indi. Yağışın başlamasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, toplam bin kilometrelik yol ağında ulaşımın sürekliliğini sağlamak için görev yapıyor.

İl genelindeki karla mücadele çalışmaları, 35 iş makinesi ve 50 personelden oluşan ekiplerle yürütülüyor. 170 köy yolunun yanı sıra Erzurum, Trabzon ve Erzincan sınırlarına uzanan köy yolları ve ara bağlantı yollarında karla mücadele faaliyetleri sürüyor. Ekipler, özellikle yüksek rakımlı ve engebeli arazi yapısına sahip bölgelerde ulaşımın kesilmemesi için mesai harcıyor. Kar küreme çalışmalarının yanında don ve buzlanma riskine karşı önceden depolanan tuz stokları kullanılarak yollarda tuzlama çalışması gerçekleştiriliyor. Heyelan ve uçurum riski bulunan kritik noktalarda ise tecrübeli operatörlerle yollar kardan temizleniyor. Çalışmalar ile kış sezonu boyunca sınır illerle olan bağlantının korunması ve merkez-köy ulaşımının aksamaması hedefleniyor. Karla mücadele ve tuzlama faaliyetlerinin kış şartları süresince kesintisiz olarak devam edeceği bildirildi. ŞIRNAK'TA KAR KALINLIĞI 1 METREYE KADAR ULAŞTI Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı dün akşamdan beri etkisini arttırdı. Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdare ve karayolları ekipleri kar nedeniyle kapanan yolları açmak için yoğun çalışma başlattı.

Kar kalınlığının 1 metreye kadar çıktığı bölgelerde ekipler aralıksız çalışıyor. Beytüşşebap ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Dağaltı köy yollu ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Sis nedeniyle çalışmalarda güçlük çeken ekipler saatlerdir kapanan yolların yeniden açılması için mücadele ediyor. BATMAN'DA 112 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI DHA'nın haberine göre; Sason ve Kozluk ilçelerinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Sason ilçesinde 31 köy ve 40 mezra yolu kar ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Kozluk ilçesinde ise 13 köy ve 28 mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. Yolların yeniden ulaşıma açılması için ilçe özel idare ekipleri iş makineleriyle sahada çalışma yürütüyor. OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI IĞDIR'DA DA ETKİSİNİ GÖSTERDİ Iğdır'da dün akşam etkili olan ve tipi olarak devam eden kar yağışı nedeniyle 53 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı 4 greyder, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor. Kar yağışı nedeniyle Iğdır-Nahçıvan, Ağrı ve Kars kara yollarında, ekiplerce karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Mevsimin ilk karı nedeniyle kar altında kalan sokaklarda belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.