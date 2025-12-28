Etna Yanardağı'nın volkanik faaliyeti devam ediyor
İtalya'daki Etna Yanardağı'nın harekete geçmesiyle yoğun duman yükselirken, 400 metreye ulaşan lav fıskiyeleri oluştu
Giriş: 28.12.2025 - 09:42 Güncelleme: 28.12.2025 - 09:57
İtalya'nın Katanya kentinde Etna Yanardağı'nın patlamasıyla birlikte yoğun duman yükselirken, 400 metreye ulaşan lav fıskiyeleri ve kalın bir kül sütunu oluştu.
Voragine Krateri'nin doğu yamacında yeni bacalar açılırken, volkanik faaliyet devam ediyor.
Olası değişimler ve kül emisyonları nedeniyle Katanya Uluslararası Havalimanı kırmızı alarm durumunu sürdürüyor.