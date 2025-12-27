Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Boşanma aşamasındaki eşini hastanede kovalayıp, vurmuştu; görüntüleri ortaya çıktı

        Boşanma aşamasındaki eşini hastanede kovalayıp, vurmuştu; görüntüleri ortaya çıktı

        21 Ağustos akşamı Sakarya-Adapazarı'ndaki Yenikent Devlet Hastanesi'nde, boşanma aşamasındaki eşini kovalayan Enes S.'nin tabancası önce tutukluk yaptı, ardından ateş aldı; eczacı Y.G.S. yaralandı. Şüpheli tutuklandı, Y.G.S. taburcu edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 19:37 Güncelleme: 27.12.2025 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koridorda silah sesleri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya'da Enes S.'nin (32), boşanma aşamasındaki eşi Y.G.S.'yi (29) çalıştığı hastanede kovalayıp, ardından tabanca ile vurarak yaraladığı olaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 21 Ağustos'ta saat 20.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'nde bulunan Yenikent Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Enes S., hastanede eczacı olarak görev yapan ve nöbetçi olan boşanma aşamasındaki eşi Y.G.S. ile görüşmek için yanına gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından Y.G.S., kaçmaya çalıştı. Hastanede Y.G.S.'yi kovalayan Enes S.'nin silahı ilk etapta tutukluk yaptı. Daha sonra ateş alan tabancadan çıkan mermi, Y.G.S.'yi karnından yaraladı. Gözaltına alınan Enes S. tutuklanırken, Y.G.S. tedavisinin ardından taburcu edildi.

        DÜŞEN TABANCAYI AYAĞI İLE İTMİŞ

        Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Enes S.'nin Y.G.S.'yi hastanede kovaladığı, peş peşe tetiğe basmasına rağmen silahın ateş almadığı, ardından kadının vurulduğu anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca koridorda koşan çifti gören bazı güvenlik görevlilerinin panikle uzaklaştığı, daha sonra başka bir güvenlik görevlisinin saldırganı etkisiz hale getirdiği görüldü. Yine görüntülere göre; bir kadının, Enes S.'nin düşen tabancasını ayağı ile iterek uzaklaştırdığı yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Boş dairede kadın cesedi bulundu

         Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir binadaki boş dairede kadın cesedi bulundu.

        #adapazarı
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        Şoföre şiddet kamerada
        Şoföre şiddet kamerada
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Hastaneye gitmek için sözleşmişti! Ölü bulundu!
        Hastaneye gitmek için sözleşmişti! Ölü bulundu!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!