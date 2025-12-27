Habertürk
        Son dakika: Tuğyan Ülker Gülter ve Sultan Nur Ulu'da uyuşturucu çıkmadı | Son dakika haberleri

        Tuğyan Ülker Gülter ve Sultan Nur Ulu'da uyuşturucu çıkmadı

        Şarkıcı Güllü'nün tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun saç örneklerinden alınan numunelerde uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Test sonucunu, 9 Aralık tarihinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 16:42 Güncelleme: 27.12.2025 - 16:42
        Test sonuçları açıklandı!
        Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada, olay akşamı evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun saç örneklerinde yapılan incelemede uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

        'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi. Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ‘ev hapsi’ kararı verildi.

        ANALİZ SONUÇLARI BELLİ OLDU

        Devam eden soruşturma kapsamında, 24 Kasım 2025 tarihinde Güllü’nün olay akşamı evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Uludan, uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için saç örnekleri alınıp, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, Gülter ile Ulu'nun saç örneklerinde herhangi bir uyuşturucuya rastlanmadı. Bursa Adli Tıp Kurumu test sonucunu, 9 Aralık tarihinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi.

        Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

        #Son dakika haberler
