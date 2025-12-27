Habertürk
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kahvehanede başlayıp sokakta silahlı çatışmaya dönen kavgada 22 yaşındaki Berdan Balsak ve 25 yaşındaki Tolgahan Akyüz hayatını kaybetti. Bir kişinin tedavisi sürerken olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 13:54 Güncelleme: 27.12.2025 - 14:51
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. Kahvehane işletmecisi ile bir müşteri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        SOKAKTA SİLAHLI KAVGA

        DHA'daki habere göre tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma, sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan Tolgahan Akyüz (25), Berdan Balsak (22) ve Bekir A. (25), vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

        BİR KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Tolgahan Akyüz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Berdan Balsak ve Bekir A. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        BİR KİŞİ HASTANEDE CAN VERDİ

        Tedavi altına alınan Balsak da doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Tolgahan Akyüz ve Berdan Balsak’ın cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Tolgahan Akyüz (solda) ve Berdan Balsak (sağda).
        Tolgahan Akyüz (solda) ve Berdan Balsak (sağda).

        9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Polis ekipleri, kavgada silahla ateş açtığı öne sürülen 2 kişinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        #adana
        #Son dakika haberler
